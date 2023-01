Aviso de Pauta – Cerimônia de posse do novo Diretor-Geral da Polícia Federal

Cerimônia de posse do novo diretor-geral da Polícia Federal

O evento será realizado no dia 10/01, às 10h, no Edifício-Sede da PF em Brasília.

Brasília/DF – A Polícia Federal convida todos os veículos de comunicação a participarem da cerimônia de posse do delegado Andrei Augusto Passos Rodrigues no cargo de Diretor-Geral.

Local: Auditório do Edifício-Sede da Polícia Federal*

Endereço: Setor Comercial Norte, Quadra 4, Edifício Multibrasil Corporate, Brasília/DF

Data: Terça-feira, 10 de janeiro de 2023

Horário: 10h

Confirmação de presença e informações somente pelo e-mail: [email protected]

*A entrada dos jornalistas será limitada à lotação do auditório, obedecendo a ordem de chegada no evento. A solenidade também será transmitida ao vivo no centro de convenções do edifício e via plataforma Teams.

