Aviso de Pauta

Brasília/DF – A Academia Nacional de Polícia (ANP) inaugura na próxima segunda-feira, 9 de agosto, sua Cidade Cenográfica para a realização de treinamentos policiais. O evento faz parte da Solenidade de Abertura de Ações Educacionais da ANP e terá início às 9h, no Teatro de Arena da ANP, em Sobradinho. A cerimônia contará com a presença do Diretor-Geral da Polícia Federal, Paulo Maiurino, do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, do Presidente do Tribunal Regional Federal da 3.ª Região (TRF3), Desembargador Federal Mairan Maia, do Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, do Secretário-Geral do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Rubens Curado Silveira e dos demais diretores da PF.

CIDADE CENOGRÁFICA

O mais inovador centro de treinamento policial do país – a Cidade Cenográfica da Academia Nacional de Polícia – foi concebida para aprimorar os treinamentos oficiais da Polícia Federal. O projeto foi pensado de forma a ser econômico e rápido e, por esse motivo, a construção modular foi a opção escolhida para atender a necessidade iminente da Academia. Por se tratar de um produto modulado e industrializado, o projeto apresenta quatro importantes vantagens: obra limpa e rápida, facilidade de remanejamento para outro local, fácil possibilidade de expansão e economia.

Construída em apenas 90 dias, a Cidade Cenográfica possui 14 tipologias, distribuídas em 04 diferentes áreas e totaliza 5.558 metros quadrados de área construída. São elas: área condominial (quitinetes, banheiro, mercado, churrasqueira, farmácia), área comercial (banco, quiosques, correios, lanchonete), área mista (quitinetes, pousada, bar, boate) e área de serviços (borracharia, conveniência).

A infraestrutura total, além do fornecimento de 35 módulos habitáveis, contempla a execução de calçadas, vias pavimentadas, escadas de acesso, sinalização, iluminação, infraestrutura elétrica, de água e de esgoto, paisagismo, mobiliários internos e cenografia, tudo para tornar os treinamentos mais próximos da rotina real dos policiais.

