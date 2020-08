Avião sofre acidente na Índia e ao menos 2 pessoas podem estar mortas

Pelo menos duas pessoas podem ter morrido e 35 ficaram feridas quando um avião de passageiros da Air India sofreu um acidente na cidade de Calicute, no sul do país, ao aterrissar sob forte chuva nesta sexta-feira (7), informou a polícia.

O avião da Air India Express, que vinha de Dubai, tinha 191 passageiros e tripulantes a bordo quando ultrapassou a pista, informou o Ministério da Aviação Civil em comunicado. Havia 10 crianças a bordo.

“Acreditamos que há duas pessoas mortas e 35 feridas, ainda estamos no meio dos esforços de resgate”, disse o superintendente da polícia na área, Abdul Karim.

A fuselagem do avião se partiu em duas quando a aeronave caiu em um barranco após ultrapassar a pista de pouso, disseram redes de televisão.

“De acordo com os relatórios iniciais, as operações de resgate estão em andamento e os passageiros estão sendo levados ao hospital para atendimento médico”, disse o Ministério da Aviação Civil no comunicado.

Segundo a nota do ministério, não havia fogo a bordo.