Avião russo com 17 passageiros desaparece na Sibéria

Banco de imagens/Pixabay Avião russo com cerca de 17 passageiros desaparece na Sibéria

Um avião russo de passageiros, com 17 pessoas a bordo, desapareceu dos radares nesta sexta-feira, 16, ao sobrevoar a região de Tomsk, na Sibéria . A informação foi divulgada por agências de notícias russas Tass e Ria e autoridades locais.

O voo iria da cidade de Kedrovy, na região de Tomsk, até a capital regional de Tomsk.

O relato ocorreu menos de duas semanas depois de outro avião similar, com 28 passageiros, cair em um penhasco por causa da baixa visibilidade da península de Kamchatka, no extremo leste da Rússia. Todos os passageiros morreram.

Em 2012, um avião do mesmo tipo do que o que desapareceu agora também sumiu ao sobrevoar Tomsk e atingiu uma floresta em Kamchatka, em um acidente que matou 10 pessoas. No caso de 2012, os investigadores disseram que os dois pilotos estavam bêbados no momento do acidente.

Os padrões de segurança da aviação russa melhoraram nos últimos anos, mas acidentes não são incomuns – especialmente quando se trata de aviões antigos em regiões distantes.

– Com informações da Reuters e Agência Brasil.