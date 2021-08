O Antagonista Avião desiste de pousar no Afeganistão e aponta domínio talebã do espaço aéreo

Um avião de passageiros da companhia Emirates desistiu de pousar em Cabul, capital do Afeganistão, neste domingo e retornou ao ponto de origem, Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. É um sinal de que a tomada do Afeganistão pelo Talibã já afeta o tráfego aéreo de passageiros para o país.

A decisão foi tomada diante do cerco de militantes do grupo extremista à cidade e a consolidação de sua volta ao poder no país com a fuga do presidente para o exterior. A companhia informou que a pista do aeroporto da capital foi fechada.

“Devido ao fechamento temporário imprevisto da pista no momento da aproximação do avião no Aeroporto Internacional Hamid Karzai, o voo EK 640 da Emirates para Cabul operando em 15 de agosto voltou para Dubai”, informou a companhia aérea dos Emirados Árabes Unidos.

A companhia Flydubai, também propriedade do governo de Dubai, suspendeu temporariamente suas operações em Cabul.

Um outro avião, da companhia indiana Air India, também sobrevoou Cabul em círculos por 45 minutos diante da insegurança em relação ao aeroporto, mas acabou pousando por volta das duas da tarde, horário local.

Os combatentes do grupo militante entraram nos arredores de Cabul no domingo, enquanto os EUA e outras nações corriam para evacuar seus cidadãos. As forças do Talibã agora controlam todas as travessias de fronteira do Afeganistão, deixando o aeroporto de Cabul como a única rota de saída, informou a Associated Press.