Avião danificado pousa em Madri; assista

arrow-options IRNA Satélite do Irã levantou suspeitas do Estados Unidos





O Irã anunciou nesta segunda-feira que lançará um satélite em órbita ao fim desta semana e levantou suspeita nos Estados Unidos . De acordo com a agência de notícias Reuters, os norte-americanos consideram a possibilidade de que o sistema de lançamento do satélite pode ser utilizada para disparar ogivas nucleares .

“Nós não temos medo do fracasso e não vamos perder a esperança. Com preces e confiança em Deus, o satélite Zafar, até o fim desta semana, estará em órbita a 530 quilômetros da Terra”, disse Mohammad Javad Azari-Jahromi, ministro de Comunicações e Tecnologia, ao anunciar o lançamento.

Leia também: Áudio desmente versão e confirma: Irã sabia que míssil abateu avião ucraniano

Segundo Morteza Berari, chefe da agência especial iraniana, o Zafar – nome com o qual foi batizado o satélite – está em desenvolvimento há três anos, e o projeto contou com a participação de 80 cientistas do país.

Berari garante que a tecnologia foi criada para coletar imagens e dados que serão utilizados no estudo de terremotos, na prevenção de desastres naturais e no desenvolvimento da agricultura. “Todas as nossas atividades no domínio do espaço são transparentes”, afirmou Berari após dizer que o Irã defende o “uso pacífico do espaço”. A expectativa é de que sejam construídos mais cinco satélites até março de 2021.