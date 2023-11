Avião com brasileiros repatriados de Gaza chega em Guarulhos (SP)

Força Aérea Brasileira (FAB) Grupo de brasileiros pousou em Guarulhos (SP) na manhã desta quarta-feira (15)

O grupo de 26 brasileiros e familiares repatriados da Faixa de Gaza chegou no Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, na manhã desta quarta-feira (15). Eles deixaram a base aérea de Brasília (DF) pouco antes das 10h de hoje.

Do grupo, 14 deles serão levados para um abrigo providenciado pelo governo federal, no interior do estado de São Paulo. A localização exata não foi divulgada por motivos de segurança. O restante dos brasileiros irá para casas de parentes.

O abrigo é especializado em receber refugiados e as cinco famílias vão ficar em unidades individuais com quartos e banheiros, refeitório para alimentação e espaço para convivência. Os repatriados poderão permanecer no local por tempo indeterminado.

De acordo com o governo, eles solicitaram a ida ao abrigo por não terem outro lugar para se instalar no país.

De acordo com o secretário nacional de Justiça, Augusto de Arruda Botelho Neto, que coordena a operação de acolhimento, os repatriados já fizeram emissão de documentos brasileiros, como segunda via da carteira de identidade, da certidão de nascimento e do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

Os documentos são necessários para que esses cidadãos “possam pleitear benefícios sociais que o governo federal vai oferecer”, afirmou Botelho.

Até agora, segundo o secretário, nenhum repatriado apresentou pedido de refúgio.

Das 32 pessoas que desembarcaram no Brasil na última segunda-feira (13), na Base Aérea de Brasília, quatro foram encaminhadas aos familiares que moram no Distrito Federal. Outras duas vão para Florianópolis (SC) em um voo comercial.

