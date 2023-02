Avião bate em ônibus e cinco pessoas ficam feridas

Reprodução Avião atinge ônibus

Um ônibus colidiu com um avião da American Airlines no Aeroporto Internacional de Los Angeles na noite da última sexta-feira (10). Segundo a emissora de televisão norte-americana ABC, cinco pessoas ficaram feridas.

O acidente em baixa velocidade aconteceu em uma pista de táxi. A aeronave estava sendo rebocada quando atingiu o ônibus. Quatro feridos foram para um hospital local e seus estados são de regular e moderado. Já outra vítima recebeu atendimento no aeroporto e retornou para casa.

A empresa que administra o aeroporto afirmou que as operações seguem normalmente. A causa da colisão está sendo investigada pelas autoridades.

Fonte: IG Mundo