Avião avança sobre rodovia e bate em carro no Texas; veja o vídeo

Reprodução Avião bate em carro

Um avião de pequeno porte avançou em uma rodovia ao pousar em um aeroporto no subúrbio de McKinney, em Dallas, no Texas, no último fim de semana e bateu em um carro que passava pela estrada, ferindo uma pessoa.

Um vídeo capturou o acidente e mostra o avião quebrando uma cerca durante um pouso de emergência, no sábado. Em seguida, a aeronave saltou e derrapou na estrada, perdendo uma roda e colidindo com um veículo prata.

“Eu vi o avião descendo a pista rapidamente e sabia que ele não teria tempo de parar”, disse Jack Schneider, um espectador que gravou a filmagem do acidente em seu telefone, à WFAA-TV. “Estava claramente indo rápido demais, os pneus estavam soltando fumaça.”

As duas pessoas que estavam no avião e o motorista do carro foram levados ao hospital. Só o motorista do veículo ficou com ferimentos leves, de acordo com um comunicado do Corpo de Bombeiros de McKinney.

O voo teve origem em Midland, uma cidade petrolífera do Texas, 531 quilômetros a oeste de Dallas, e tentava um pouso de emergência no Aeroporto Aero Country, disse o corpo de bombeiros.

A Administração Federal de Aviação está investigando a causa do acidente.

Fonte: Internacional