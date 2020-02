Avançam negociações para trazer a Tesla ao Brasil

Na manhã desta quinta-feira (20), as negociações entre Brasil e Estados Unidos para trazer a Tesla para terras tupiniquins avançaram. O deputado Daniel Freitas ( PSL-SC ), atual articulador do processo, se reuniu com Bill Popp , ministro-conselheiro da Embaixada e Consulado dos Estados Unidos no Brasil , para oficializar uma futura visita à sede da montadora.

Outros ministros, conselheiros e assessores relacionados ao comércio internacional também participaram da reunião. “Já demonstramos nosso total interessa pela vinda da Tesla para o Brasil , agora partiremos para uma visita para oficializar a abertura do nosso país”, contou Freitas . O encontro deve acontecer já em março.

Marcos Pontes , ministro da Ciência , Tecnologia , Inovações e Comunicações , recém-operado de uma cirurgia no ouvido para recuperar parte da audição prejudicada, participou da conversa por videoconferência. O deputado Eduardo Bolsonaro também esteve no encontro a convite de Freitas e demonstrou total apoio ao trâmite, inclusive, contando sobre o processo via Twitter.

A expectativa é que, além de Freitas e Pontes , o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente Jair Bolsonaro visitem a Tesla nos Estados Unidos para reforçar a negociação.

Na semana passada, Pontes , Freitas e Claiton Pacheco , diretor de Desenvolvimento Econômico de Criciúma , em Santa Catarina – onde a fábrica deve ser instalada no Brasil -, já haviam se reunido para planejar como seria o primeiro contato com representantes da montadora estadunidense. “A gente quer muito que venha, mas é só um primeiro passo de uma maratona”, afirmou Pacheco.