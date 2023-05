Avaliamos todo o poder da BMW S 1000 RR em Interlagos

Divulgação A nova BMW S 1000 RR 2023 incorpora sistemas que auxiliam na pilotagem de alto desempenho

Praticamente ninguém contesta o fato de que uma das melhores coisas da vida é pilotar uma motocicleta. E que, entre as mais emocionantes, as mais velozes e mais potentes são as mais desejadas. E que, com a constante evolução delas, principalmente em relação ao desempenho, há cada vez menos espaço para elas, para uma pilotagem, realmente, segura . O que fazer, então, com essas super motocicletas? Pista!

Foi pensando nisso que a BMW organizou um test-drive bem específico para a apresentação da nova superesportiva S 1000 RR , que foi, oficialmente, lançada em março deste ano. Já que seu melhor ambiente é uma pista de corridas, lá fomos nós para o Autódromo de Interlagos conhecer a máquina.

Comecei minha vida de piloto de motocicleta justamente nessa pista, participando de corridas no início dos anos 70, e continuei a pilotar todos os modelos, e em todos os tipos de pistas. Desde então, mas, mesmo com esse cartão de visita, devo admitir que pilotar uma BMW S 1000RR de 210 cv em Interlagos, aproveitando todo o desempenho que a motocicleta permite, é tarefa para poucos. Principalmente mais de 50 anos depois.

Um dos pontos em que todos concordam também, é que, mesmo com o incrível e constante aumento de potência das superesportivas atuais , sua dirigibilidade melhora na mesma proporção, de forma que uma motocicleta dessas está cada vez mais segura e mais fácil de ser pilotada de forma essencialmente esportiva. É a tecnologia ditando as regras da evolução.

E vamos para a pista. Longe de ser qualquer piloto de motovelocidade , as poucas voltas no circuito de Interlagos são moderadas e cautelosas. Mesmo assim, é notável a facilidade com que as curvas são contornadas e como a potência pode ser facilmente controlada. Extrapolando para um verdadeiro piloto de competição, posso sentir que qualquer um deles iria se sentir bem à vontade para buscar os limites da pilotagem, seja do piloto, da pista ou da motocicleta.

A BMW S 1000RR 2023 chega com muitas melhorias em relação à versão anterior. Além dos três cavalos adicionais do motor quadricilíndrico de 999 cm³ de cilindrada ( passou de 207 cv para 210 cv ), a motocicleta recebeu novos elementos estéticos, o que inclui os difusores de ar nas laterais da carenagem . Só que esses difusores não são de efeito visual, apesar de dar uma aparência ainda mais esportiva à motocicleta, pois aumentam a força vertical da motocicleta na dianteira, devido à aerodinâmica, o que melhora a estabilidade em curvas de alta velocidade. A 300 km/h, essa força chega aos 17 kgfm.

As maiores novidades na nova BMW S 1000RR são os recursos eletrônicos Slide Control e Brake Slide Control . O primeiro permite que o piloto controle uma leve derrapagem da roda traseira na reaceleração em saída de curvas e o outro faz a mesma coisa na frenagem com o freio traseiro na entrada das curvas. Técnicas de pilotagem de alto desempenho.

São sete os modos eletrônicos de pilotagem , quatro pré-configurados, Rain (Chuva), Road (Estrada), Dynamic (Dinâmico) e Race (Corrida), e três no modo Pro, que podem ser programados pelo piloto. A motocicleta tem ainda um sistema eletrônico de largada, o Lauch Control (Controle de Largada) , para sair o mais rapidamente possível, e o controle de velocidade para entrada de box.

São três as versões disponíveis para a BMW S 1000 RR 2023 , a de entrada Premium , que custa R$ 125.900 , e intermediária Premium M Package , no valor de R$ 149.900 , e a Premium M Carbon, comercializada por R$ 169.900 , que tem muitos componentes de fibra de carbono , como os paralamas, a capa da corrente, a capa do pinhão, carenagens, laterais e até mesmo as rodas.

