Avaliamos o Brilha Chassis da Jet Street que promete brilho às caixas de rodas

Você lava o carro e capricha no acabamento das borrachas e plásticos, mas percebe que faltam os detalhes para dar o acabamento desejado. São as caixas de rodas. O problema maior é: “qual produto usar?”; pois a maioria deixa um grude só em contato com a sujeira e ainda por cima acaba dificultando as lavagens posteriores.

O Brilha Chassis da Jet Street é um produto mais voltado para dar um brilho no fundo das caixas de rodas e chassis, mais propensos às sujeiras. Vendido em embalagem spray (500 ml), essa é uma das vantagens, considerando a área onde um pincel ou uma esponja dificilmente alcançaria, sobretudo em veículos com rodas maiores e muito rente aos para-lamas.

Resolvemos testar a praticidade do produto em dois veículos, um Honda Fit 2010 e uma BMW 325i 1994. Nos dois veículos de tamanhos e áreas diferentes, o jato direcional alcançou bem os cantos mais apertados dando uma finalização mais fina e mais próximo do natural.

Se por um lado o fato dele ser de baixa viscosidade ajuda a não aderir muito barro e lama, por outro pesa na hora da secagem. Esperamos mais de 15 minutos até o produto terminar de escorrer pingando pelo chão, mas depois desse tempo, o resultado final ficou muito bom, bem próximo do natural.

Para evitar manchas pelo chão da sua garagem ou do estacionamento do prédio, a dica é forrá-lo com jornal ou papelão antes de aplicar.

Comercializado por R$ 40 , ele pode ser encontrado através da loja virtual www.jetstreet.com.br ou nos principais sites de compra e venda.

