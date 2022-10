Avaliamos o adesivo de maçaneta que protege de riscos de unhas

Divulgação – Sport Inox Adesivo Sport Inox é discreto e é muito simples de instalar em qualquer modelo de automóvel

Por mais cuidado que temos com a pintura do carro, os indesejáveis arranhados aparecem do nada, principalmente próximo às fechaduras das portas. E a maior vilã disso são as unhas na hora de puxar as maçanetas. Com o protetor Sport Inox, esse risco é coisa do passado.

Feitos de vinil, estes adesivos são oferecido em embalagem com oito peças (quatro para a cavidade do tipo “saboneteira” e quatro para a maçaneta) , e variam de acordo com o desenho da cavidade da maçaneta e atendem qualquer veículo.

No caso dos 4 adesivos internos eles medem 9 x 8,3 cm e os externos, 13 x 1,2 cm , o que atendem a maioria dos carros.

Na hora de colar nas portas, não há segredo : limpe a área, molhe com uma solução de água e detergente neutro, tire a película protetiva do produto e aplique na parte central da cavidade. Para finalizar, pressiona-o do centro para as bordas até que não haja bolhas ou excesso de água.

Para avaliar a transparência do adesivo protetor, optamos por um carro de cor branca, VW Fox , e no período de sete meses ele foi submetido à exposição diária em condições de sol e chuva.

Em nossos testes, a película não descolou e ainda manteve a transparência, quase imperceptível à pintura branca, exceto pela poeira que acumulou nas extremidades, mas facilmente retirada com apenas um pano úmido . Outra vantagem é que o produto não ficou amarelado no período que testamos.

Ao custo de R$ 64,90, a embalagem do Adesivos Protetor Maçaneta da linha Volkswagen Resinado da Sport Inox vem com oito unidades (lado interno e lado externo) o protege contra riscos de unhas e até instrumentos pontiagudos como chaves ou chaveiros sem prejudicar a estética do veículo.

ADESIVO PROTETOR SPORT INOX

PREÇO MÉDIO: R$ 64,90

MAIS INFORMAÇÕES: www.sportinox.com.br

Fonte: IG CARROS