Avaliação: Chevrolet Cruze Sport6 Premier foca na comodidade

Os hatches médios são uma espécie rara. Afinal, os consumidores voltaram os olhares para os utilitários esportivos. Para a nossa sorte, existem algumas opções disponíveis em nosso mercado, como o Chevrolet Cruze Sport6 . Ele é oferecido nas configurações LT (iniciais R$ 99.390), Black Bow Tie (R$ 101.390), LTZ (R$ 109.990) e a avaliada Premier (R$ 123.890) – um valor ligeiramente superior ao do “irmão” Cruze Sedan Premier (R$ 122.890).

A linha 2020 recebeu atualizações pontuais vistas no para-choque dianteira e grade frontal, com desenho próprio, no desenho das rodas de 17″ e nas lanternas de LED. De série, o Cruze Sport6 Premier oferece teto solar elétrico, nova geração do multimídia MyLink , câmera de ré digital, partida sem chave, faróis adaptativos, sistema de estacionamento automático, frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestres (atua entre 8 e 80 km/h), alerta de pontos cegos e assistente de permanência em faixa.

Duas conveniências estrearam: o carregamento de smartphone por indução e o Wi-Fi nativo. Este último, funciona por meio de uma parceria com a operadora Claro permitindo a conexão de sete aparelhos simultaneamente.

De acordo com a Chevrolet, o período de gratuidade é de três meses ou 3 GB (o que ocorrer primeiro). Após será preciso fazer uma renovação e escolher um dos três planos disponíveis: 2 GB (R$ 29,90 mensais), 5 GB (R$ 39,90), 10 GB (R$ 59,90) e 20 G (R$ 84,90). Durante a nossa avaliação, em nenhum momento houve uma queda na qualidade da conexão tampouco instabilidade, mesmo com o Google Maps e o aplicativo Spotify utilizados por grandes períodos ao mesmo tempo.

Ainda falando de conectividade, o OnStar segue presente com os serviços de concierge , de alerta/diagnóstico do veículo, de localização em tempo real, dependendo do pacote escolhido pelo consumidor, só para citar. Igual ao Wi-Fi a bordo, o OnStar também é oferecido em planos: Standart (gratuito por 10 anos), Protect (R$ 69,90 mensais), Connect (R$ 59,90), Protect+Connect (R$ 89,00).

AO VOLANTE

É uma pena os consumidores terem deixado de lado os hatches médios em troca dos utilitários esportivos. Embora não tão versáteis quanto os SUVS, ele brindam o motorista com uma dinâmica mais apurada e maior prazer de dirigir. Sob o capô do Cruze Sport6 Premier, continua o motor 1.4 Ecotec turbinado combinado a transmissão automática de seis marchas para entregar 150/153 cv de potência (g/e) e 24/25,4 kgfm (g/e) de torque.



Esse casamento o torna um carro agradável de conduzir, principalmente, pela boa dose de força desde os giros mais baixos. O peso de 1.336 kg atribuiu uma relação peso-potência de 8,73 kg/cv. O câmbio automático de seis marchas também seduz pelo funcionamento suave e preciso, enquanto o sistema Start-Stop, que desliga o motor durante breves paradas, como nos semáforos, agora pode ser desligado por meio de um botão no console central.



As suspensões voltadas para o conforto agradam no nosso asfalto lunar ao passar por buracos. No entanto, o defletor dianteiro raspa com facilidade nas valetas ou nas lombadas. Os pneus Bridgestone Turanza de medidas 215/50 R17 ajudam na absorção das irregularidades do piso. Já os freios utilizam discos ventilados de 276 mm na dianteira e sólidos de 264 mm na traseira.

No final das contas, o Cruze Sport6 Premier preserva todas as qualidades de um legítimo hatch médio e sem esquecer de oferecer conforto e ainda o Wi-Fi nativo, para não deixar os ocupantes desconectados, além de importantes itens de segurança.

FICHA TÉCNICA

Chevrolet Cruze Sport6 Premier

Preço básico: R$ 99.390 (LT)

Carro avaliado: R$ 123.890.

Motor: 4 cilindros em linha 1.4, 16V, turbo, injeção direta, start-stop

Cilindrada: 1399 cm3

Combustível: flex

Potência: 150 cv a 5.600 rpm (g) e 153 cv a 5.200 rpm (e)

Torque: 24,0 kgfm a 2.100 rpm (g) e 24,5 kgfm a 2.000 rpm (e)

Câmbio: automático sequencial, seis marchas

Direção: elétrica

Suspensões: MacPherson (d) e eixo de torção (t)

Freios: disco ventilado (d) e disco sólido (t)

Tração: dianteira

Dimensões: 4,448 m (c), 1,807 m (l), 1,484 m (a)

Entre-eixos: 2,700 m

Pneus: 215/50 R17

Porta-malas: 290 litros

Tanque: 52 litros

Peso: 1.336 kg

0-100 km/h: 8s

Velocidade máxima: 210 km/h (e)

Consumo cidade: 11,3 km/l (g)e 7,6 km/l (e)*

Consumo estrada: 13,6 km/l (g) e 9,3 km/l (e)*

Emissão de CO2: 109 g/km*

Nota do Inmetro: B*

Classificação na categoria: A (Grande)*

*Dados da versão LTZ (R$ 109.990)