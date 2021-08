Avaí vence o Náutico e encosta no G-4 da Série B do Brasileiro

Foto: Frederico Tadeu / Avaí F.C.

Avaí e Náutico-PE realizaram na noite deste sábado (14/08), um confronto bastante equilibrado em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2021. Vitória do Avaí, por 2 a 0, com gols de Yago (contra) e João Vitor. Com o resultado, o Avaí chegou aos 30 pontos, ocupando a 6ª colocação, mesma pontuação do 4ª colocado da competição. Na próxima rodada o Avaí enfrenta o Sampaio Correa, fora de casa.

A bola rolou às 19 horas, no estádio Dr. Aderbal Ramos da Silva (Ressacada), em Florianópolis. A primeira grande oportunidade do Avaí no jogo foi aos 12 minutos. Edilson chutou de fora da área e o goleiro tirou para escanteio. Na cobrança, Lourenço bateu fechado. A bola passou pelo goleiro Alex Alves, mas Rafael Pereira não conseguiu colocar para dentro. O Náutico teve a primeira grande oportunidade aos 29 minutos. Vinicius chutou de fora da área e Glédson fez a defesa. Ainda no primeiro tempo, aos 33, Marcos Serrato recebeu pela esquerda e cruzou para Getúlio. Antes da finalização, Alex Alves fez a defesa.

Na etapa final, logo no primeiro minuto, Vinícius Leite, que entrou no lugar de Copete no intervalo, quase abriu o placar. Bruno Silva fez jogada pela direita e tocou para Copete na entrada da área. Copete mirou o gol e disparou um belo chute, mas Alex Alves foi tirar lá no ângulo.

GOOOOOOLLLLL DO AVAÍ

Renato cruzou na área. A zaga não conseguiu tirar e Vincius Leite tentou colocar nas redes, mas a bola foi fraca. Getúlio também tentou empurrar para dentro, mas Yago acabou por colocar para dentro (contra).

Vinícius Leite quase ampliou aos 12 minutos. Ele recebeu na entrada da área, pela esquerda, e chutou cruzado. A bola explodiu no travessão, quase no ângulo.

Outra grande oportunidade foi aos 41, com Vinícius Leite. Lourenço avançou pela direita e tocou para o meio da área. Vinicius Leite chutou de primeira, mas Alex Alves fez a defesa, evitando o segundo gol do Avaí.

O Náutico quase empatou aos 43. Bola na linha de fundo, pela esquerda, e bola cruzada para a área. Iago bateu de primeira, mas a bola subiu de mais e saiu pela linha de fundo.

2 X 0

João Lucas fez um golaço. Ele recebeu pela esquerda, avançou para área e bateu cruzado, na entrada da área, cpara colocar a bola no ângulo. Alex Alves ainda foi nela, mas não conseguiu colocar para escanteio. Placar final Avaí 2×0 Náutico

NA HISTÓRIA

Agora, de acordo com o pesquisador e presidente do conselheiro deliberativo do clube, Spyros Apóstolo Diamantaras, Avaí e Náutico-PE se enfrentaram 17 vezes na história. O Avaí venceu nove, perdeu cinco e empatou outras três. O Leão fez 26 gols, contra 22 da equipe pernambucana.

PRÓXIMO JOGO

Será diante do Sampaio Corrêa-MA, no dia 17 de agosto de 2021, às 21h30, no estádio Castelão, em São Luis, no Maranhão. A disputa é válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2021. Estará no apito o árbitro Antonio Dib Moraes de Sousa, auxiliado por Rogério de Oliveira Braga e por Márcio Iglésias Araújo Silva. Trio do Piauí. Quarto árbitro José Henrique de Azevedo Junior e analista de campo Marcelo Bispo Nunes Filho.

FICHA TÉCNICA

Jogo: Avaí 2×0 Náutico-PE

Competição: Brasileiro Série B 2021 (18ª rodada)

Data: 14/08/2021 – Hora: 19 horas

Estádio: Dr. Aderbal Ramos da Silva (Ressacada) – Local: Florianópolis-SC

ÁRBITROS EM CAMPO

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade-AB-ES

Árbitro Assistente 1: Fabiano da Silva Ramires-AB-ES

Árbitro Assistente 2: Fabio Faustino dos Santos-AB-ES

Quarto Árbitro: Charly Wendy Straub Deretti-FIFA-SC

Analista de Campo: Marco Antônio Martins-CBF-SC

PÚBLICO E RENDA

Portões fechados devido à pandemia da Covid-19.

ESCALAÇÃO DO AVAÍ

Glédson; Edilson (João Lucas), Rafael Pereira, Betão, Diego Renan; Bruno Silva (Wesley), Marcos Serrato (Valdívia) e Lourenço; Renato (Jean Cléber), Getúlio e Copete (Vinícius Leite)

TÉCNICO: Luciano Gusso (auxiliar), Claudinei está suspenso 3ª cartão amarelo

ESCALAÇÃO DO NÁUTICO-PE

Alex Alves; Hereda, Yago, Rafael Ribeiro e Bryan; Matheus Trindade (Luiz Henrique), Djavan e Jean Carlos (Tailson); Matheus Carvalho (Rafinha), Caio Dantas (Iago) e Vinicius

TÉCNICO: Hélio dos Anjos

CARTÕES AMARELOS

AVAÍ: Edilson

NÁUTICO-PE: Bryan

CARTÃO VEMELHO

NÁUTICO-PE: Bryan (2º amarelo)

GOL

AVAÍ: Yago, aos 9+`2T (contra)

