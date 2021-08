Avaí fica no 0 x 0 com o Vitória e soma mais um ponto na tabela

O Avaí fez um bom jogo e ficou no empate em 0 x 0 com o Vitória na tarde deste sábado (31), no Barradão, em Salvador, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Leão da Ilha chegou aos 10 jogos de invencibilidade na competição. Dois pênaltis não marcados pela arbitragem, um em cada tempo, poderiam ter decretado a vitória azurra. Próximo jogo do Leão será no sábado (7/8), em Maceió, diante do CSA.

No primeiro tempo o Avaí dominou as ações, jogou de forma organizada e levou vários perigos à meta do goleiro Lucas Arcanjo. Logo no início da partida, Marcos Serrato acertou um chute forte da entrada da área para boa defesa do goleiro. Junior Dutra e Copete também tiveram outras chances. O Avaí poderia ter aberto o placar se o árbitro marcasse pênalti claro sobre Vinicius Leite ao final da primeira etapa, quando foi derrubado pelo lateral Van.

Na fase final o Avaí suportou a pressão do adversário e equilibrou as ações a partir das mudanças efetuadas pelo técnico Claudinei Oliveira. Foram poucas as chances, mas na principal delas, Copete cruzou para a área. Getúlio, entrando no segundo pau, iria fazer o gol, mas foi derrubado pelo lateral Roberto. O árbitro nada marcou. O empate fez o Avaí chegar aos 26 pontos e seguindo no pelotão que busca o acesso à Série A.

PRÓXIMO JOGO

Será no dia 07 de agosto de 2021, às 19h no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). A disputa será válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2021.

FICHA TÉCNICA

Jogo: Vitória 0 x 0 Avaí

Competição: Brasileiro Série B 2021 (15ª rodada)

Data: 31/07/2021 – Hora: 16h30min

Estádio: Manoel Barradas (Barradão) – Local: Salvador – BA

ÁRBITROS EM CAMPO

Árbitro: Ivan da Silva Guimarães Junior – AM

Árbitro Assistente 1: Marcos Santos Vieira – AM

Árbitro Assistente 2: Uesclei Regison Pereira dos Santos – AM

Quarto Árbitro: Edvalter Marinho dos Santos – BA

Analista de Campo: Ademilton Piedade Carige – BA

VITÓRIA

Lucas Arcanjo; Van (Gabriel Inocêncio), Marcelo, Mateus Moraes e Roberto; Gabriel Bispo, Pablo (Eduardo) e Bruno Oliveira (João Pedro); Guilherme Santos (Soares), Samuel e Ygor Catatau (David)

TÉCNICO: Ramon Menezes

AVAÍ

Glédson; Iury (Modesto), Rafael Pereira, Betão e Diego Renan; Bruno Silva, Lourenço (Wesley) e Marcos Serrato (Valdivia); Copete, Junior Dutra (Getúlio) e Vinícius Leite (Jonathan)

TÉCNICO: Claudinei Oliveira

CARTÕES AMARELOS

Nada consta

CONFIRA A COLETIVA PÓS JOGO DE CLAUDINEI OLIVEIRA