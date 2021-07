Avaí e Brasil de Pelotas empatam em grande jogo na Ressacada

Em um grande jogo realizado no estádio Dr. Aderbal Ramos da Silva (Ressacada), Avaí e Brasil de Pelotas empataram em 1 a 1, na noite deste domingo (25/07), em disputa válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2021. Os gols do jogo foram anotados por Netto, para o Brasil de Pelotas, e Júnior Dutra, para o Avaí. Com o resultado, o Avaí segue com invencibilidade de oito jogos e soma agora 22 pontos. O próximo compromisso do Avaí será diante do Clube do Remo, em partida atrasada válida pela 5ª rodada da competição.

O Brasil de Pelotas abriu o placar logo aos 19 minutos de jogo, através de Netto. Jarro roubou a bola de Diego Renan no meio de campo e tocou para Netto. O atacante avançou até a meia lua e bateu forte no fundo das redes. Avaí 0x1 Brasil de Pelotas-RS.

Jonathan teve uma grande oportunidade para empatar aos 26 minutos. Ele recebeu sozinho na área e na finalização, a bola quicou no gramado e subiu demais. Ainda no primeiro tempo, aos 43, Renato fez boa jogada de velocidade e tocou para Jonathan, na entrada da área. O atacante fez o domínio, cortou e na finalização foi desarmado pela marcação, que evitou o gol de empate.

Na etapa final, a primeira boa oportunidade foi do Brasil de Pelotas, logo no segundo minuto de bola rolando. Gabriel Terra roubou a bola de na lateral direita e avançou para o ataque e arriscou de longa distância, mas a bola passou por cima do gol de Glédson. Mesmo com um homem a menos desde os 20 minutos do primeiro tempo, quando Lourenço foi expulso, o Avaí criou boas oportunidades na etapa final. Aos 15, Renato recebeu na ponta direita e fez cruzamento. O goleiro fez a defesa parcial. Na sobra, Copete tentou a finalização, mas cometeu falta no adversário.

Logo em seguida, João Lucas cobrou escanteio. Edílson ficou com a bola no segundo pau, mas na finalização a defesa tirou o perigo. Aos 23, o Brasil quase ampliou. Depois de uma bobeira da defesa, Renatinho ficou com a bola e chutou de fora da área. A bola passou perto, mas foi pela linha de fundo.

GOL DO AVAÍ

De tanto buscar o gol, o Avaí chegou ao empate com um golaço de Júnior Dutra, aos 24 minutos da etapa final. Ele ficou com a bola na esquerda, puxou para o meio campo e disparou uma bomba cruzada no ângulo do goleiro Matheus Nogueira, que nada pode fazer. Avaí 1×1 Brasil de Pelotas-RS.

Aos 30 minutos, Jarro foi expulso por cometer mais uma falta para amarelo. Segundo cartão e expulsão, deixando as duas equipes com dez para cada lado. Melhor no jogo, o Avaí quase chegou ao gol da virada aos 32 minutos. Valdívia cobrou escanteio e a defesa tirou da área. Na sobra, ele mesmo colocou na área de novo, para Júnior Dutra finalizar de cabeça, mas boa defesa do goleiro adversário. Em busca do gol, o Avaí teve falta perigosa aos 36. Edilson bateu cruzado e Valdívia quase colocou no fundo da rede, mas a bola saiu pela linha de fundo. João Lucas fez uma linda jogada aos 39. De trivela ele coloca a bola na cabeça de Copete na pequena área. Na finalização, a bola passou muito perto e saiu pela linha de fundo.

Já no final do jogo, aos 42, Edilson fez jogada pela direita e na finalização a defesa tirou para escanteio. Na cobrança o Brasil pressionou na marcação e roubou a bola, chegando no ataque para grande defesa de Glédson.

Já nos acréscimos, Valdívia quase marcou aos 45`+2`. ele recebeu próximo da meia lua e chutou cruzado. A bola passou raspando a trave e saiu pela linha de fundo. Placar final Avaí 1×1 Brasil de Pelotas-RS.

NA HISTÓRIA

Agora, de acordo com o pesquisador e Presidente do Conselho Deliberativo do clube, Spyros Apóstolo Diamantaras, Avaí e Brasil-RS se enfrentaram 17 vezes na história. Foram oito vitórias do Avaí, seis empates e três vitórias do Brasil de Pelotas. O Leão fez 29 gols e sofreu 23.

PRÓXIMO JOGO

Será no dia 28 de julho de 2021, às 19 horas, no estádio Dr.. Aderbal Ramos da Silva (Ressacada). Avaí e Clube do Remo se enfrentam em disputa válida pela 5ª rodada (atrasada), do Campeonato Brasileiro da Série B 2021.

FICHA TÉCNICA

Jogo: Avaí 1×1 Brasil de Pelotas-RS

Competição: Brasileiro Série B 2021 (14ª rodada)

Data: 25/07/2021 – Hora: 20h30

Estádio: Ressacada – Local: Florianópolis-SC

ÁRBITROS EM CAMPO

Árbitro: Rodolpho Toski Marques-FIFA-PR

Árbitro Assistente 1: Bruno Boschilia-FIFA-PR

Árbitro Assistente 2: Jefferson Cleiton Piva da Silva-AB-PR

Quarto Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann-CD-SC

Analista de Campo: Vayran da Silva Rosa-CBF-SC

PÚBLICO E RENDA

Portões fechados devido à pandemia da Covid-19.

ESCALAÇÃO DO AVAÍ

Glédson; Edilson, Rafael Pereira, Betão e Diego Renan (João Lucas); Marcos Serrato (Wesley Soares), Bruno Silva e Lourenço; Renato (Valdívia), Jonathan (Júnior Dutra) e Copete (Vinícius Leite)

TÉCNICO: Claudinei Oliveira

ESCALAÇÃO DO BRASIL DE PELOTAS-RS

Matheus Nogueira; Vidal, Alan Dias, Ícaro e Kevin; Denilson (Rômulo), Gabriel Terra (Renatinho) e Wesley (Bruno Matias); Jarro Pedroso, Ramon (Fabrício) e Netto (Lucas Santos)

TÉCNICO: Cláudio Tencati

CARTÕES AMARELOS

AVAÍ: Bruno Silva, Jonathan, Edilson, Betão

BRASIL DE PELOTAS-RS: Denilson, Jarro Pedroso, Bruno Matias

CARTÃO VERMELHO:

AVAÍ: Lourenço (direto), Anderson Moreira (Prep. goleiro)

BRASIL DE PELTOTAS-RS: Jarro Pedroso (2º amarelo)

GOLS

AVAÍ: Júnior Dutra, aos 24`2T

BRASIL DE PELOTAS-RS: Netto, aos 19`1T

