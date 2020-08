Auxílio ao setor de transporte escolar tramita em urgência

.

Começou a tramitar em regime de urgência medida que suspende a cobrança de parcelas de financiamento de veículos escolares enquanto as aulas estiverem suspensas em função da pandemia do novo coronavírus. O auxílio consta no Projeto de Lei 450/2020 de autoria do deputado Doutor Hércules (MDB) e está apta a entrar na pauta de votação da próxima sessão ordinária, nesta terça-feira (25), às 15 horas.

Mesmo sem acordo com o Executivo e o líder do governo, deputado Dary Pagung (PSB), pedindo para que os deputados votassem contrários à tramitação em urgência, 13 parlamentares foram a favor do pedido. Dez deputados seguiram a orientação do líder do governo e votaram não.

O autor da matéria justificou a tramitação acelerada. “Com mais de cinco meses de aulas suspensas, os trabalhadores da área do transporte escolar precisam de um retorno, de uma ajuda. Se esse projeto não tramitar em regime urgência, vai acabar perdendo a sua finalidade, não vai mais fazer sentido. É importante que votemos a matéria o mais rápido possível para que o auxílio chegue a esses profissionais”, disse Doutor Hércules.

Os dois projetos que também aguardavam análise dos requerimentos de urgência foram baixados de pauta a pedido dos autores. O PL 807/2019, de autoria do deputado Delegado Lorenzo Pazolini (Republicanos), restringe a divulgação de dados pessoais de vítimas e testemunhas que constem em inquéritos policiais e boletins de ocorrência. Já o PL 433/2020, do deputado Sergio Majeski (PSB), trata da ajuda de custo para profissionais da educação da rede pública de ensino para compra de computadores. Os autores solicitaram que o regime de urgência retorne a pauta na próxima quarta-feira (26).

Libras

Começou a tramitar na Casa, a partir da leitura em plenário, matéria que torna obrigatória a adoção da Língua Brasileira de Sinais (Libras) nas transmissões de telejornais locais. O PL 452/2020 é do deputado Capitão Assumção (PSL) e prevê multa para as empresas que descumprirem a norma depois do prazo de 90 dias de sua publicação. A matéria será estudada pelas comissões de Justiça, Cidadania e Finanças.

Outra proposta, essa de autoria do deputado Euclério Sampaio (DEM), denomina Rodovia Jeronymo Pancieri Netto a Rodovia ES-436, entre os municípios de Marilândia, Governador Lindenberg e Colatina. Para isso, o PL 453/2020 altera a Lei 10.975/2019. Na justificativa da matéria, Euclério apresenta uma breve biografia do farmacêutico, importante personalidade da região, falecido em 2017. De acordo com o despacho da presidência, o PL vai tramitar junto com o PL 86/2020, da deputada Raquel Lessa (Pros), por se tratar do mesmo tema.

Pauta de votação

Os projetos que constavam na pauta de votação permanecem dentro do prazo regimental para análise das comissões permanentes da Casa. Uma dessas matérias trata da criação do cadastro online do produtor rural, o PL 357/2020, de autoria do deputado Bruno Lamas (PSB). A matéria já recebeu parecer pela aprovação nas comissões de Justiça e Agricultura e aguarda análise da Comissão de Finanças, última a analisar a matéria.

O objetivo desse cadastro online é reunir dados de pessoas físicas e jurídicas que vivem da exploração da terra para fins econômicos e de subsistência, contemplando as áreas de agricultura, pecuária, silvicultura, extrativismo sustentável, aquicultura, além de atividades não-agrícolas.

Confira como ficou a pauta de votação: