Auxílio para tratar pacientes fora do ES em pauta

O valor do benefício concedido pelo governo do estado a pacientes que dependem do Tratamento Fora de Domicílio (TFD), principalmente aqueles que precisam fazer acompanhamento do implante coclear, foi o tema principal do debate na Comissão de Saúde nesta terça-feira (10). Para discutir o assunto, o colegiado reuniu, por videoconferência, mães de pacientes, entidades da área e representante do governo.

A presidente da Associação de Pais e Amigos dos Surdos e outras Deficiências (Apasod), Antônia Lourdilene dos Santos Mozer, acentuou que o valor da diária, que hoje é de R$ 78,80 (Portaria estadual 002-R, de 12/01/2017) é muito baixo. Além disso, ela considera “injusto e prejudicial” o não pagamento do auxílio para acompanhante de pacientes maiores de 18 anos. Ela citou o caso de uma usuária que teve crise de pânico no dia da viagem que faria pela primeira vez sozinha a Campinas, São Paulo, onde realizou o implante.

“O Espírito Santo não faz o acompanhamento de quem fez implante fora do estado; e a dificuldade de comunicação inerente ao deficiente e o fato de o programa não mais incluir o direito automático a acompanhante na maioridade tornam todo o processo desgastante e oneroso para a família do paciente”, afirmou Lourdilene Mozer.

Acompanhamento pós-cirúrgico

O TFD é um programa do Sistema Único de Saúde (SUS) concedido a pacientes da rede pública que não contam com monitoramento médico especializado no estado onde residem.

Desde 2016 o Espírito Santo faz o tratamento, que inclui o acompanhamento pós-cirúrgico, de implante coclear em pessoas surdas, mas aqueles implantes realizados fora do estado seguem com acompanhamento onde foram feitos. O TFD fornece a diária, para alimentação e pernoite, e a passagem.

Para o presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Condef), José Carlos de Siqueira Júnior, é preciso reavaliar o valor da diária, que ”foi cortada quase pela metade em 2017” com a publicação da portaria.

Siqueira reconheceu como “grande conquista” o fato de se realizar o tratamento completo no estado. Mas, segundo ele, é preciso avançar para um valor mais justo com urgência para quem precisou fazer a cirurgia fora do Espírito Santo e que necessita de acompanhamento anual.

“Há um desinteresse social por parte da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) em não dar o mínimo necessário para que essas pessoas tenham dignidade e não tenham todo o tempo e trabalho perdidos”, reclamou Siqueira.

A representante da Sesa na reunião, Gilceia Sossai, afirmou que não poderia dar resposta ainda sobre a questão, uma vez que a secretaria estaria realizando novos estudos e levantamentos para planejar melhor o atendimento da demanda, que, segundo ela, é de toda a rede estadual de saúde.

Já o superintendente de saúde no norte do estado, Edilson Morais, enfatizou que a reorganização da rede de atendimento não impede o andamento do tratamento, que continua mesmo com pandemia.

“Alguns projetos foram fragmentados, mas não tiveram descontinuidade nesse período, e o que estamos buscando é o aprimoramento, apesar dos entraves”, defendeu Morais.

Para Samira Lyra Costa, mãe de dois usuários de tecnologias auditivas implantadas em São José do Rio Preto (SP), falta uma comunicação mais objetiva por parte do governo do estado.

“Já precisei pedir dinheiro emprestado estando fora do estado e sem conhecer ninguém, pois o benefício não saiu no tempo certo”, disse.

Também presente na reunião, a defensora pública Adriana Peres relatou que chegam muitas reclamações até o órgão sobre carência de informação e valor do benefício. “Considero que é preciso repensar a demanda e aumentar os esforços para atender de forma mais efetiva”, avaliou.

Segundo o vice-presidente da Comissão de Saúde, deputado Dr. Emílio Mameri (PSDB), resolvendo o problema de acesso mais ágil ao sistema, os usuários terão um atendimento mais condizente com suas necessidades. “Esse é um tratamento que modifica vidas”, frisou.

O presidente do colegiado, deputado Doutor Hércules (MDB), afirmou que vai reforçar a atenção à causa, inclusive encaminhando as reivindicações ao Ministério Público Estadual (MPES) e à Sesa.