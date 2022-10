Auxílio Gás de R$ 112 começa a ser pago nesta terça-feira

Marcello Casal jr/Agência Brasil – 29.11.2021 Botijões de gás

O Auxílio Gás de outubro começa a ser pago nesta terça-feira (11). O valor do benefício passou por um pequeno reajuste quando comparado com o mês de agosto, foi de R$ 110 para R$ 112.

Essa é a segunda das três parcelas “turbinadas” gatantidas com a aprovação da PEC Kamikaze. O valor entregue passou de 50% do preço médio nacional do botijão de gás de 13 kg para 100%.

A última parcela “turbinada” será paga em dezembro. Em 2023, a remuneração volta a ser de 50% do valor médio do botijão.

Mais de 5,98 milhões de famílias atendidas pelo benefício em outubro, de acordo com o Ministério da Cidadania. O custo do programa é de cerca de R$ 670 milhões.

O beneficiário pode consultar a situação por meio do aplicativo do Auxílio Brasil, pelo aplicativo Caixa Tem ou pelo Atendimento Caixa, com telefone 111.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Fonte: IG ECONOMIA