Auxílio emergencial: veja quem recebe o benefício nesta terça-feira

Sophia Bernardes Auxílio emergencial

Nesta terça-feira (31), a Caixa Econômica Federal faz novos depósitos da quinta parcela do auxílio emergencial para os trabalhadores com direito ao Bolsa Família com final de NIS 0. Também recebem a ajuda os trabalhadores que não fazem parte do Bolsa Família nascidos em dezembro.

Os valores do auxílio emergencial 2021 correspondem a R$ 150 (para quem mora sozinho), R$ 250 (para famílias com dois ou mais integrantes) e R$ 375 (para mães chefes de família).

Os pagamentos da sexta parcela do Auxílio Emergencial começam em 17 de setembro para quem faz parte do Bolsa Família e em 21 de setembro para os demais beneficiários.

Veja aqui o calendário de saques