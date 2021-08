Auxílio emergencial: veja quem pode sacar o benefício nesta terça-feira

Sophia Bernardes A quantia foi creditada em contas poupanças sociais digitais no dia 23 de julho

Nesta terça-feira (dia 10), a Caixa Econômica Federal libera a retirada em dinheiro da quarta parcela do auxílio emergencial 2021 para os trabalhadores nascidos em junho, sem direito ao Bolsa Família. Os valores pagos pelo banco correspondem a R$ 150 (para quem mora sozinho), R$ 250 (para famílias com dois ou mais integrantes) e R$ 375 (para mães chefes de família).

A quantia foi creditada para os aniversariantes de junho em contas poupanças sociais digitais no dia 23 de julho, mas ainda não podia ser sacada. Agora, o saldo está disponível para saque nas agências do banco ou em casas lotéricas.

Para fazer a retirada, é preciso fazer o login no Caixa Tem e selecionar as opções “Saque sem cartão” e “Gerar código de saque”. Depois, o trabalhador deve inserir a senha para visualizar o código na tela do celular, com validade de uma hora.

Calendário de saque em dinheiro

Nascidos em janeiro – 2 de agosto

Nascidos em fevereiro – 3 de agosto

Nascidos em março – 4 de agosto

Nascidos em abril – 5 de agosto

Nascidos em maio – 9 de agosto

Nascidos em junho – 10 de agosto

Nascidos em julho – 11 de agosto

Nascidos em agosto – 12 de agosto

Nascidos em setembro – 13 de agosto

Nascidos em outubro – 16 de agosto

Nascidos em novembro – 17 de agosto

Nascidos em dezembro – 18 de agosto

Pagamentos pelo Caixa Tem

Desde 23 de julho, o dinheiro estava disponível para os nascidos em junho, mas apenas para movimentação pelo aplicativo Caixa Tem. O app permite o pagamento de boletos (como contas de água, luz, gás e telefone) e de compras feitas em farmácias, supermercados e lojas (via cartão virtual gerado na hora ou QR Code).

Essas pessoas se inscreveram para ter o benefício ainda em 2020, informais, desempregados, microempreendedores individuais (MEIs), autônomos e inscritos no CadÚnico sem direito ao Bolsa Família, e continuam elegíveis ao pagamento em 2021.