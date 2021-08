Auxílio emergencial: governo anuncia calendário de parcelas extras; confira

Marcello Casal/Agência Brasil Auxílio emergencial ganha novo calendário

O governo federal anunciou, nesta quinta-feira (12) o calendário das parcelas extras do auxílio emergencial. Mais três parcelas serão pagas nos meses de agosto, setembro e outubro deste ano. De acordo com o governo, os novos pagamentos representam mais de R$ 20 bilhões.

Os pagamentos da 5ª parcela do auxílio emergencial de 2021 começam em 18 de agosto para beneficiários do Bolsa Família, e no dia 20 de agosto para os demais.

Quando as parcelas do auxílio emergencial terminarem, entrará em vigor o Auxílio Brasil, programa que vai substituir o Bolsa Família e começará a ser pago em novembro de 2021. Confira abaixo os calendários completos:

Beneficiários do Bolsa Família

Ciclo 5: Crédito e saque em dinheiro

18/08 – NIS 1

19/08 – NIS 2

20/08 – NIS 3

23/08 – NIS 4

24/08 – NIS 5

25/08 – NIS 6

26/08 – NIS 7

27/08 – NIS 8

30/08 – NIS 9

31/08 – NIS 0

Ciclo 6: Crédito e saque em dinheiro

17/09 – NIS 1

20/09 – NIS 2

21/09 – NIS 3

22/09 – NIS 4

23/09 – NIS 5

24/09 – NIS 6

27/09 – NIS 7

28/09 – NIS 8

29/09 – NIS 9

30/09 – NIS 0

Ciclo 7: Crédito e saque em dinheiro

Você viu?

18/10 – NIS 1

19/10 – NIS 2

20/10 – NIS 3

21/10 – NIS 4

22/10 – NIS 5

25/10 – NIS 6

26/10 – NIS 7

27/10 – NIS 8

28/10 – NIS 9

29/10 – NIS 0

Demais beneficiários

Ciclo 5: crédito por mês de nascimento

20/08 – Janeiro

21/08 – Fevereiro e março

22/08 – Abril

24/08 – Maio

25/08 – Junho

26/08 – Julho

27/08 – Agosto

28/08 – Setembro e outubro

29/08 – Novembro

31/08 – Dezembro

Ciclo 5: saque por mês de nascimento

01/09 – Janeiro

02/09 – Fevereiro

03/09 – Março

06/09 – Abril

09/09 – Maio

10/09 – Junho

13/09 – Julho

14/09 – Agosto

15/09 – Setembro

16/09 – Outubro

17/09 – Novembro

20/09 – Dezembro

Ciclo 6: crédito por mês de nascimento

21/09 – Janeiro

22/09 – Fevereiro

23/09 – Março

24/09 – Abril

25/09 – Maio

26/09 – Junho

28/09 – Julho

29/09 – Agosto

30/09 – Setembro

01/10 – Outubro

02/10 – Novembro

04/10 – Dezembro

Ciclo 6: saque por mês de nascimento

04/10 – Janeiro

05/10 – Fevereiro e março

06/10 – Abril

08/10 – Maio

11/10 – Junho

13/10 – Julho

14/10 – Agosto

15/10 – Setembro

18/10 – Outubro

19/10 – Novembro e dezembro

Ciclo 7: crédito por mês de nascimento

20/10 – Janeiro

21/10 – Fevereiro

22/10 – Março

23/10 – Abril e maio

26/10 – Junho

27/10 – Julho

28/10 – Agosto

29/10 – Setembro

30/10 – Outubro e novembro

01/11 – Dezembro

Ciclo 7: saque por mês de nascimento