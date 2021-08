Auxílio emergencial: depósito da 5ª parcela começa nesta quarta; veja para quem

Reprodução/ACidade ON Com o fim do pagamento do auxílio emergencial, o que para os beneficiários do Bolsa Família deverá acontecer em outubro, o governo federal pretende lançar o Auxílio Brasil

A Caixa Econômica Federal começa a pagar, nesta quarta-feira (dia 18), a quinta parcela do auxílio emergencial 2021 para os beneficiários do Bolsa Família. O benefício, depositado em contas poupanças sociais digitais, já pode ser sacado em agências do banco ou casas lotéricas por aqueles que têm Número de Identificação Social (NIS) de final 1.

Os valores do auxílio emergencial 2021 correspondem a R$ 150 (para quem mora sozinho), R$ 250 (para famílias com dois ou mais integrantes) e R$ 375 (para mães chefes de família). Vale lembrar ainda que os beneficiários do Bolsa Família têm direito ao pagamento de maior valor: o auxílio emergencial ou o benefício social anterior.

Confira abaixo o calendário da quinta parcela para todos os grupos do Bolsa Família, até o dia 31 de agosto.

O saque pode ser feito com o cartão do programa social ou com o aplicativo Caixa Tem. Neste caso, é preciso fazer o login no app e selecionar as opções “Saque sem cartão” e “Gerar código de saque”. Depois, o trabalhador deve inserir a senha para visualizar o código na tela do celular, com validade de uma hora.

Com o fim do pagamento do auxílio emergencial, o que para os beneficiários do Bolsa Família deverá acontecer em outubro, o governo federal pretende lançar o Auxílio Brasil. Esse novo programa deverá ser implantado a partir de novembro.

CALENDÁRIO DA QUINTA PARCELA