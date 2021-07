Auxílio emergencial de R$ 500 é prorrogado em Niterói; veja quem recebe

Divulgação Prefeito de Niterói aposta em moeda social para vai beneficiar 27 mil famílias

Com o objetivo de amenizar os efeitos provocados pela pandemia em Niterói , a prefeitura pretende substituir os atuais programas de auxílio emergencial temporários por benefícios permanentes. Em entrevista ao EXTRA, o prefeito Axel Grael (PDT) informou ainda que o benefício de até R$ 500 , que terminaria neste mês, será pago por mais dois meses . O prefeito tenta gerar mais renda para os moradores por meio da moeda social Arariboia . Ele espera que o sistema de economia comunitária facilite o acesso de moradores e comerciantes a microcréditos.

Sobre o combate à Covid-19, Axel não descarta que o calendário de vacinação seja antecipado novamente no município, e que todos os moradores maiores de 18 anos estejam imunizados antes do dia 23 de agosto, a meta atual. O prefeito também falou sobre o projeto de implantar 150km de ciclovias e como pretende tornar o Circuito Turístico Cultural Paulo Gustavo uma atração a mais para o Turismo, com direito a estátua do humorista e de Dona Hermínia.

Os programas de auxílio emergencial do município, que terminam neste mês, serão prorrogados até quando?

Desde março do ano passado, Niterói vem fazendo um programa de auxílio social que nenhuma outra cidade fez. Ao longo desse período, atendemos 50 mil famílias e 2.800 empresas da cidade e protegemos 12 mil empregos. Agora, em julho, ultrapassamos R$ 1 bilhão de gastos com esses programas de apoio. Nosso objetivo é fazer com que eles saiam de um programa de renda básica temporária e migrem para um sistema permanente. Já enviamos para a Câmara de Vereadores um pedido de prorrogação do programa de renda básica por mais dois meses. É o período que a gente precisa para implantar a moeda social Arariboia.





Como a moeda social Arariboia irá beneficiar os moradores e comerciantes de Niterói?

Nós também encaminhamos para a Câmara o projeto de criação da moeda social, que vai continuar apoiando um número grande de famílias. A moeda não beneficia só quem a recebe, ela vai circular nas comunidades, fazendo com que o efeito dessa transferência de renda funcione ainda melhor. Ela permitirá que você gere microcréditos para os comerciantes e até para a população. Aquela senhora que faz bolos, com esse microcrédito, poderá comprar novos equipamentos.