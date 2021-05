Auxílio emergencial: confira quem pode sacar o benefício nesta quinta-feira

Redação 1Bilhão Educação Financeira Caixa paga auxílio emergencial a nascidos em maio

A Caixa Econômica Federal libera nesta quinta-feira (6) o saque do auxílio emergencial para informais nascidos em maio . O pagamento havia sido feito em 15 de maio, mas até então só podia ser movido pelo aplicativo Caixa Tem . Os valores variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família .

Essa ainda é a primeira parcela das quatro que o governo prometeu pagar. A partir de 16 de maio , o governo deve depositar a segunda rodada do auxílio para trabalhadores informais e inscritos no Bolsa Família.

Serão beneficiadas 45,6 milhões de pessoas, 22,6 milhões a menos do que no auxílio emergencial de R$ 600, pago no ano passado (68,2 milhões de pessoas).

Confira o calendário de saques:

Agencia Brasi Calendário de saques do auxílio emergencial