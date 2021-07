Auxílio emergencial: Caixa retoma pagamentos neste sábado; veja quem recebe

Sophia Bernardes Valores continuam entre R$ 150 e R$ 375

Neste sábado (17), os trabalhadores informais e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) nascidos em janeiro receberão a quarta parcela do auxílio emergencial 2021. Os saques ficam disponíveis a partir do dia 2 de agosto.

O valor da quarta parcela do auxílio emergencial 2021 permanece o mesmo: uma cota de R$ 150 (para famílias de uma só pessoa), R$ 250 (para famílias de duas ou mais pessoas) e R$ 375 (para mães chefes de famílias monoparentais).

O governo anunciou a antecipação dos pagamentos nesta quinta-feira (15). Veja o calendário .

Num primeiro momento, o dinheiro somente poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. O app permite o pagamento de boletos (como contas de consumo de água, luz, gás e telefone) ou de compras feitas de farmácias, lojas e supermercados (por meio de um cartão virtual gerado na hora ou de QR Code).

Até o momento, são 39,3 milhões de famílias foram contempladas pelo programa em 2021. Na segunda-feira (5), o governo anunciou mais três meses de pagamentos.