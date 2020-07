Auxílio elevou padrão de vida em 23 milhões de casas, diz Ministério da Economia

Thinkstock/Getty Images Instabilidade: depois de duas altas seguidas, dólar teve queda

Nesta quarta-feira (8), o dólar comercial fechou em queda de 0,71%, em R$ 5,347, interrompendo uma sequência de duas altas seguidas. O Ibovespa fechou em alta de 2,05%, a 99.769,88 pontos.

A sessão de hoje foi instável, repetindo o comportamento das últimas. O dólar abriu em queda de cerca de 0,6%, zerou o movimento, chegou a subir 0,17%, voltou a cair e depois desacelerou as perdas.

A instabilidade é vista como preocupante por analistas do mercado.

Na semana passada, o diretor de Política Econômica do Banco Central, Fabio Kanczuk, afirmou que o Banco Centrar tentava identificar a causa do aumento elevado da instabilidade do câmbio e se ela era eficiente ou não, já que sse movimento no Brasil destoava do visto em outros países emergentes.

Foi positiva a divulgação do resultado das vendas no varejo no Brasil, cujo crescimento acima do esperado para maio dava esperanças de que o pior para a atividade tenha passado. As vendas no varejo subiram 13,9% de abril para maio, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), enquanto analistas esperavam subida de 6%.