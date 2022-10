Auxílio Brasil: empréstimo consignado no benefício é liberado hoje

Divulgação Auxílio Brasil

O governo federal libera nesta segunda-feira (10), a 20 dias do 2º turno das eleições, o empréstimo consignado no Auxílio Brasil. Nesta primeira fase, a Caixa Econômica Federal e outros 11 bancos poderão oferecer o crédito.

Os bancos e instituições financeiras podem conceder empréstimo de até R$ 2.569,34 e os contratantes poderão pagar em 24 parcelas de R$ 160, segundo.

Isso porque o governo estipulou, em portaria publicada no Diário Oficial da União, que os beneficiários só podem comprometer 40% do benefício a uma taxa de juros de 3,5% ao mês, ou seja, 55,11% ao ano.

Segundo as regras anunciadas pelo governo, o valor da renda que poderá ser comprometida pelos usuários do Auxílio Brasil será de 40%, sendo que até 35% poderá ser utilizado para o empréstimo pessoal e 5% poderá ser utilizado para saques e despesas do cartão de crédito consignado.

O empréstimo pode ser contratado pelo titular da família no Cadastro Único de benefícios do governo. Além disso, precisa ser titular da conta poupança social da Caixa em que o Auxílio Brasil é depositado.

Ao todo, o Auxílio Brasil é pago para 21,2 milhões de famílias.

Após a contratação, o dinheiro deve cair na conta em até dois dias úteis.

Confira a tabela de projeção das parcelas

Se a taxa de juros for de 3,50% ao mês o valor liberado será de R$ 2.569,34

Se a taxa de juros for de 3,00% ao mês o valor liberado será de R$ 2.709,69

Se a taxa de juros for de 2,50% ao mês o valor liberado será de R$ 2.861,60

Se a taxa de juros for de 2,00% ao mês o valor liberado será de R$ 23.026,23

Se a taxa de juros for de 1,80% ao mês o valor liberado será de R$ 3.095,93

Se a taxa de juros for de 1,50% ao mês o valor liberado será de R$ 3.204,86

O Ministério da Cidadania afirma que 12 bancos foram autorizados a oferecer o consignado do Auxílio Brasil. São eles:

Caixa Econômica Federal

Banco Agibank

Banco Crefisa

Banco Daycoval

Banco Pan

Banco Safra

Capital Consig Sociedade de Crédito Direto

Facta Financeira

Pintos S/A Créditos

QI Sociedade de Crédito Direto

Valor Sociedade de Crédito Direto S/A

Zema Financeira.

Embora a modalidade de empréstimo seja a mais barata quando comparada a outras opções no mercado, é preciso ficar de olho na hora de ir em busca dos bancos.

De acordo com o Banco Central (BC), a média do juros do consignado no Brasil para pessoas físicas era de 1,74% em fevereiro deste ano, dado mais recente divulgado até o momento.

“É importante ter em mente que um empréstimo deve ser feito em momentos específicos para resolver alguma urgência, mas é sempre mais inteligente fazer as contas e analisar os prós e contras”, diz Fernando Weigert, diretor da Neoconsig, empresa de tecnologia especializada em crédito consignado e que fornece soluções tecnológicas para instituições financeiras.

A expectativa do governo federal é que a medida alcance mais de 52 milhões de pessoas, incluindo os cerca de 30,5 milhões de aposentados e pensionistas do INSS, os 4,8 milhões de beneficiários do BPC e os 17,5 milhões beneficiários do Programa Auxílio Brasil





Fonte: IG ECONOMIA