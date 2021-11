Auxílio Brasil começa a ser pago no dia 17 e longe de R$ 400, confirma a Caixa

Divulgação/Ministério da Cidadania Auxílio Brasil começa a ser pago em 17 de novembro, ainda com valor bem abaixo de R$ 400

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta sexta-feira (12) que os beneficiários com o final 1 do Número de Identificação Social (NIS) serão os primeiros a receber o Auxílio Brasil . A escala é crescente e encerra com o NIS de final 0, no dia 30.

O banco afirmou ainda que as pessoas que eram contempladas com o Bolsa Família vão migrar automaticamente para o Auxílio Brasil, não havendo a necessidade de fazer um novo cadastro.

”Os cartões e senhas utilizados para saque do Bolsa Família continuarão válidos e poderão ser utilizados para o recebimento do Auxílio Brasil. As famílias que recebem o Bolsa Família pelo aplicativo CAIXA Tem, em conta Poupança Digital, receberão o Auxílio Brasil na mesma modalidade de pagamento e poderão continuar movimentando seu benefício pelo aplicativo”, esclareceu a Caixa.

Em novembro o valor médio do benefício deverá ser de R$ 220, equivalente à média do antigo Bolsa Família, de R$ 189, corrigidos pela inflação. O governo pretende elevar provisoriamente, até dezembro de 2022, o valor mensal do benefício a R$ 400, mas isso depende de espaço fiscal do governo, que está sendo negociado na PEC dos Precatórios , que está tramitando no Senado.

Ainda sem a definição sobre a PEC, o governo vai dar apenas aumento de 17,84% no valor médio dos benefícios para 14,6 milhões de famílias neste mês. A promessa era de um aumento imediato de pelo menos 20%.

Confira o calendário do pagamento do Auxílio Brasil em novembro