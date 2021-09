Autorizada construção de ferrovia de São Mateus a Ipatinga

Ministro da Infraestrutura anuncia que obra faz parte do início do quarto ciclo do setor ferroviário brasileiro

A Estrada de Ferro Minas-Espírito Santo, projetada pela Petrocity, teve sua construção autorizada pelo Governo Federal, no primeiro pacote divulgado na tarde desta quinta-feira (2) do Programa Pro-Trilhos, lançado pelo Ministério da Infraestrutura, que tem a ambição de elevar a participação das ferrovias a 40% dos modais de transportes brasileiros.

Diferente do que estava no projeto inicial, de levar a ferrovia até Sete Lagoas, a EFMES será entre São Mateus e Ipatinga, no Vale do Aço, com extensão de 420km, conforme explicou o presidente da Petrocity,. José Roberto Barbosa da Silva: “Foi reduzido o trecho por questão estratégica do governo. Será de São Mateus a Ipatinga, trecho que concentra 75% do range. Como teríamos capacidade de movimentar apenas 2% de toda a região, optamos junto com o governo de fazer somente de Ipatinga a São Mateus”.

A extensão total do trecho será de 420 quilômetros e o investimento será de R$ 5 bilhões. Segundo informações do Ministério da Infraestrutura, divulgadas pelo jornal O Tempo (MG), há projetos para que no futuro, o ramal seja estendido até Unaí, na região Noroeste de Minas.

No ano passado, a ferrovia projetada pela Petrocity foi citada pelo ministro Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura, como modelo do que o Governo Federal deseja para o modal ferroviário, permitindo à inicitiva privada construir a estrada de ferro por sua conta e risco, mediante uma autorização, o que foi dado na solenidade realizada nesta quinta-feira.

Essa modelagem foi possível por conta da edição da Medida Provisória 1061/2021, pelo presidente Jair Bolsonaro na última terça-feira (31), a fim de acelerar o processo de flexibilização na construção de ferrovias, enquanto o Senado não volta o PLS 261/2018, de autoria do senador José Serra (PSDB-SP), sob relatoria do senador Jean Paul Prates (PT-RN).

“O caminho é abrir a porta para o mercado privado e fazer com que aquele investidor que quer tomar um risco de engenharia possa fazer seu empreendimento com a vantagem da autorização, dar um tempo muito maior de contrato, que permite a mitigação dos riscos de demanda, dá uma liberdade maior tarifária, maior poder sobre a utilização da via, sem a questão da reversibilidade de bens. Ou seja, os benefícios praticamente de uma ferrovia privada”, salientou o ministro, ao participar de uma live comemorativa aos 80 anos da Revista Ferroviária, em julho do ano passado.

INDEPENDÊNCIA

Ao discursar na solenidade de lançamento do Pró-Trilhos, o ministro anunciou este mês como “o Setembro Ferroviário” e salientou: “Um ano antes de a independência brasileira completar 200 anos, estamos celebrando nossa independência logística, com o resgate do ferroviário”, que, segundo ele, era um dos desafios da atual gestão, “para equilibrar a matriz de transportes e reduzir os custos”.

De acordo com Tarcísio Freitas, o pacote de autorizações assinado no lançamento do Pro-Trilhos vai implicar em mais de R$ 30 bilhões de investimentos privados e que esse olhar especial sobre o modo ferroviário foi uma determinação, ainda durante a transição, do próprio Presidente Jair Bolsonaro, que também participou da solenidade e elogiou o trabalho desenvolvido pelo seu ministro da infraestrutura.

Tarcisio disse que, com as autorizações, instala-se o terceiro pilar da base sobre a qual está se estruturando o setor ferroviário no governo atual: “Começamos com a realização de concessões, com a Norte Sul, que será entregue completa, de Itaqui a Santos em 2022, e vamos assinar nesta sexta-feira (3) a concessão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que é o projeto mais transformador da Bahia”.

O segundo pilar, segundo Tarcísio, foram as renovações antecipadas de concessões, com investimento de R$ 6 bilhões em cinco anos na Malha Paulista, “que dobrará sua capacidade de transportes de cargas para Santos, em cuja remodelagem estão sendo investidos mais R$ 2 bihões”. E lembrou que essas antecipações permitiram investir na Ferrovia de Integração Norte-Oeste.

Fazendo uma remissão histórica, Tarcísio Freitas disse que “o Presidente Bolsonaro vai entrar para a história por implantar o quarto ciclo ferroviário brasileiro”. O primeiro, que utilizava o regime de autorizações, possibilitou o surgimento das primeiras ferrovias no País. Com a crise de 1929, veio o segundo ciclo, com a encampação dessas ferrovias pelo governo federal: “Elas trabalhavam com o transporte de café e entraram em crise nessa época, sendo encampadas pelo governo”.

O terceiro ciclo veio com a cisão da Rede Ferroviária Federal (criada em 1957) com a cessão à iniciativa privada, “da forma que era possível na época, com dívidas enormes, e o governo ficando com a obrigação dos investimentos”. Com isso, ele salientou, o Brasil ficou atrasado em relação ao mundo.

“Agora, porém, o presidente Bolsonaro implanta o quarto ciclo do setor ferroviário, num modelo que é o adotado pelos Estados Unidos, autorizando o empreendedor privado a investir em ferrovias que liguem setores produtores de cargas a centros portuários”, como é o caso da Ferrovia São Mateus-Ipatinga, ligando o Vale do Aço ao Centro Portuário de São Mateus, a ser construído pela Petrocity em Urussuquara.

Veja a lista completa de obras anunciadas pelo governo federal:

VLI

– Água Boa/MT – Lucas do Rio Verde/MT: 557 km de extensão, investimento de R$ 6,4 bilhões

– Uberlândia/MG – Chaveslândia/MG: 235 km de extensão, investimento de R$ 2,7 bilhões

– Estreito/MA – Balsas/MA: 245 km de extensão, investimento de R$ 2,8 bilhões

– Shortline entre Perequê/SP – TIPLAN/Porto de Santos/SP: 8 km de extensão, investimento de R$ 100 milhões

Planalto Piauí Participações

– Transnondestina Suape/PE – Curral Novo/PI: 717 km de extensão, investimento de R$ 5,7 bilhões

Petrocity

– São Mateus/ES – Ipatinga/MG: 420 km de extensão, investimento de R$ 5 bilhões

Grão Pará

– Açailândia/MA – Alcântara/MA: 520 km de extensão, investimento de R$ 6,5 bilhões

Ferroeste

– Maracaju/MS – Dourados/MS: 76 km de extensão, investimento de R$ 2,85 bilhões

– Guarapuava/PR – Paranaguá/PR: 405 km de extensão, investimento de R$ 15,2 bilhões

– Cascavel/PR – Foz do Iguaçu/PR: 166 km de extensão, investimento de R$ 6,25 bilhões

