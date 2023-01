Autoridades falam sobre relação com o governo

A solenidade de posse do governador do Espírito Santo Renato Casagrande (PSB) e do vice-governador, Ricardo Ferraço (PSDB), foi prestigiada por autoridades de Poderes e entidades do Estado, além de parlamentares da atual Legislatura e os eleitos em outubro de 2022 para compor o Plenário da Assembleia nos próximos quatro anos. A reportagem do portal da Assembleia Legislativa (Ales) ouviu deputados e autoridades sobre as expectativas para o novo mandato do governador do Estado.

O presidente do Legislativo, Erick Musso (Republicanos), destacou a importância da data e desejou sucesso a toda a equipe para que “possam fazer um trabalho em prol dos mais de 4 milhões de irmãos e irmãs capixabas espalhados pelos 78 municípios esperando investimentos importantes do governo do Estado”.

Fotos da sessão solene

Já Theodorico Ferraço (PP), deputado estadual reeleito, e que segue para seu sétimo mandato na Ales, desejou que seu filho Ricardo e o governador Casagrande se entendam bem e trabalhem bastante em favor do Espírito Santo. “A união do Espírito Santo com o novo governo federal vai trazer ganhos importantes para nosso Estado. Estamos com a esperança de ver um novo Espírito Santo e um novo Brasil”, afirmou.

Também reeleita, Iriny Lopes (PT) considera como prioridades da gestão do Executivo estadual políticas sociais voltadas para emprego e renda e o reconhecimento das questões de gênero, raça, etnia. Destacou a necessidade de reparar os danos causados aos atingidos pelo rompimento de barragem de rejeito de minério em Mariana (MG) e desafogar o SUS quanto aos tratamentos que ficaram suspensos durante a pandemia.

A petista acredita que mais parlamentares de esquerda na nova legislatura darão mais força política no relacionamento com o governador do Estado. “Espero pautas mais ousadas nas áreas sociais, de ciência e tecnologia e de infraestrutura. Não ficar só pensando em estrada. Eu quero saber de esporte, do petróleo, do desenvolvimento de novas formas de geração de energia. Está dado o momento para darmos um passo grande.”

Deputados estreantes também prestigiaram a posse, entre eles Pablo Muribeca (Patri). O eleito para seu primeiro mandato de deputado estadual em 2023, afirmou que Casagrande tem em seu currículo a característica de realmente representar a população espírito-santense. “Espero contribuir sendo um deputado presente, sendo a voz do povo sempre”.

Harmonia

O presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes), Victor Coelho (PSB), destacou a boa interlocução com o Executivo. “Nossa relação com o governo do Estado é de muito diálogo e de muita compreensão. Estamos sempre muito próximos do governador, levando nossas demandas, para que a pauta municipalista seja cada vez mais forte”.

Em relação à Ales, Victor Coelho ressaltou que tem contato com todos os deputados. “Queremos sempre, através do diálogo, construir coisas boas para o Espírito Santo”, afirmou.

Representantes de outros Poderes também compareceram à solenidade. O desembargador Samuel Meira Brasil, que representou o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), ressaltou a atuação conjunta dos Poderes. “O Judiciário, aplicando as leis que foram elaboradas pela Assembleia e, posteriormente, sancionadas pelo governador. Por isso, é preciso um diálogo e uma integração, como nós temos aqui no Espírito Santo”, explicou.

Para a procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), Luciana Andrade, a expectativa é de harmonia. “(…) até pelo discurso do eminente governador, no sentido de todas as instituições se unirem imbuídas no propósito de trabalhar em prol do melhor para a população”.

Fonte: Assembléia Legislativa do ES