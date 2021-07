Autoridades encontram caixa-preta de avião que caiu nas Filipinas

Reprodução Nas Filipinas, avião militar com 96 pessoas caiu e deixou mortos

Autoridades filipinas conseguiram encontrar a caixa-preta do avião militar que caiu na madrugada desse domingo (4) e deixou 52 mortos e dezenas de feridos . A aeronave Hercules C-130 transportava 96 pessoas e saiu da pista quando tentou pousar na ilha de Jolo, província de Sulu.

No acidente, morreram 49 militares e três civis. O piloto, que tinha experiência, está entre os mortos no acidente, de acordo com a agência Reuters.

Nessa segunda-feira (5), equipes das forças de segurança filipinas fizeram uma busca pelas caixas-pretas em uma ilha remota no sul do país para ter acesso às informações do voo e descobrir a causa do acidente .