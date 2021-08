Autoridades dizem que terremoto no Haiti deixou pelo menos 227 mortos

Reprodução Localização do país Haiti





O forte terremoto de 7,2 de magnitude , que atingiu o Leste do Haiti neste sábado (13), deixou pelo menos 227 mortos, de acordo com o diretor da Defesa Civil do país, Jerry Chandler. Após o tremor, um alerta de tsunami chegou a ser emitido, mas pouco depois foi suspenso.

“Há mortos, eu confirmo, mas ainda não tenho o número exato”, disse Chandler, mais cedo, logo após o ocorrido.

Novamente um terremoto atinge o Haiti, causando mortes e destruição. E há pouco mais de um mês o país teve seu presidente assassinado por um grupo de mercenários. Que o mundo dê atenção ao Haiti neste momento de tanta dor… pic.twitter.com/tS42S6UVH7 — Professor Paulo Henrique (@paulohdantas13) August 14, 2021





O terremoto aconteceu a 12 km da cidade de Saint-Louis du Sud, a mais de 160 km a sudoeste da capital haitiana, Porto Príncipe, a uma profundidade de 10 km, segundo o Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGS).









Há o registro de danos materiais em várias cidades, segundo imagens de testemunhas publicadas em redes sociais. Prédios religiosos, escolas e residências foram danificados no terremoto, de acordo com moradores.