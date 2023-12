Autoridades de Israel se reúnem para decidir futuro de Gaza

Marwan Sawwaf/ Alef Multimedia/ Oxfam – 14/10/2023 Israel planeja próximas fases da guerra

O gabinete de guerra israelense se reúne na noite desta quinta-feira (28) para discutir, pela primeira vez, as opções para o futuro da Faixa de Gaza após a guerra.

As informações foram divulgadas pelo jornal israelense Haaretz. Na mesa, há um plano formulado pelo quartel-general de segurança nacional sobre as várias fases após o término dos combates.

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, teve uma conversa telefônica com seu homólogo israelense, Yoav Gallant, nesta quinta-feira (28) para discutir a “campanha militar em Gaza e os preparativos para a fase de estabilização que seguirá as principais operações de combate”, conforme relatado pelo Pentágono.

Austin reiterou a determinação dos Estados Unidos em garantir que o Hamas não possa mais ameaçar a segurança de Israel e destacou a importância de proteger civis em Gaza e acelerar a assistência humanitária.

Hezbollah



Também nesta quinta, o Hezbollah chamou de “coalizão do mal” a aliança marítima ocidental liderada pelos Estados Unidos “criada para proteger os interesses de Israel no Mar Vermelho” e os negócios internacionais entre o Mediterrâneo e o Oceano Índico.

Ao falar para uma multidão no Líbano, o número dois do partido armado pró-Irã, Sheikh Naim Qassem, disse: “É necessário enfrentar a coalizão do mal representada por América, Israel, França, Grã-Bretanha, Itália e Alemanha com a coalizão do bem das forças de resistência anti-israelenses na Palestina, Líbano, Irã, Iêmen e Iraque”.

