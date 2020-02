Autores da música Dona vão à Justiça contra versão que exalta Regina Duarte

No último sábado (01), uma versão da música Dona , com letra que repudia o funk e exalta Regina Duarte, ganhou repercussão no Twitter. Porém, nem todo mundo gostou da homenagem.

arrow-options Divulgação Regina Duarte

Em resposta à repercussão do vídeo protagonizado por Regina Duarte , em sua conta do Twitter , Guarabyra, autor da canção, declarou que não autorizou o uso da música e que está tomando medidas para lidar com a situação na Justiça.

“A versão de Dona , com letra pró Secretária da Educação não foi autorizada por nós, e a questão está sendo estudada pelo departamento jurídico da Editora que representa a obra”, disse ele.

Pessoal, a versão de nossa música Dona, com letra pró Secretária da Educação não foi autorizada por nós, e a questão está sendo estudada pelo departamento jurídico da Editora que representa a obra. Abraço a todos. — Guarabyra (@Gutbyra) February 1, 2020





Na rede social o vídeo dividiu opiniões, houve quem gostasse e quem tirasse sarro da produção. Vale lembrar que a canção, conhecida na voz do grupo Roupa Nova, era o tema da Viúva Porcina, personagem icônica de Regina Duarte em “Roque Santeiro” (1985). Assista ao vídeo.