Autor de Os Mutantes, Tiago Santiago lança livro sobre magia e cita Paulo Coelho

Divulgação/RecordTV Tiago Santiago





Responsável por folhetins de sucesso, como a nova versão de “A Escrava Isaura”, “Prova de Amor” e a trilogia de “Mutantes”, da RecordTV, Tiago Santiago, que também tem passagem pela Globo e pelo SBT, está lançando “Os Caminhos do Mago”, pela Editora TXS, no qual explora diversos aspectos encantadores da realidade, com o objetivo de disponibilizar ferramentas para os leitores obterem êxito no que almejam.

“Essa temática não é apenas matéria de ficção e fantasia, é real, é a realização da vontade”, destacou ele, pouco antes de frisar que o seu interesse pelo tema vem desde a infância, quando queria entender por que alguns homens e mulheres faziam milagres. “Nos estudos acadêmicos em Sociologia e Antropologia, passei a investigar o fascinante pensamento que existe em todas as culturas humanas”, continuou.

















Leia Também













Divulgação Capa do primeiro livro de Tiago Santiago, ‘Os Caminhos do Mago’





Além disso, fez questão de ressaltar que a obra, disponível na Amazon e nas principais livrarias do país e descrita como de filosofia, ocultismo e autoajuda, narra suas experiências em diversas tradições, como alquimia, esoterismo, wicca, ayahuasca, seu encontro com Paulo Coelho, geometria sagrada, espiritismo, budismo, hinduísmo, xamanismo, sufismo, hassidismo e religiões de origem africana.

Por fim, Santiago, que mora há alguns anos em Los Angeles e não descarta a possibilidade de voltar a escrever para a TV no Brasil, explicou o motivo pelo qual resolveu abrir o leque e alçar novos voos: a crença de que a leitura oferece mais poder do que as novelas de perpetuar suas mensagens. “Como contador de histórias, acredito que tenho a missão de compartilhar conhecimento ao lado do bom entretenimento”, declarou.