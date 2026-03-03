Autoprazer diferente: masturbação meditativa explora novos sentidos

Prática une respiração, atenção plena e estímulos sensoriais para transformar o momento íntimo em uma experiência de conexão

Você já ouviu falar de mindfulness , ou de como se esforçar para estar mais presente e no momento, mas já ouviu falar de masturbação consciente? Basicamente, trata-se de aplicar os princípios do mindfulness à masturbação para tornar a experiência mais prazerosa.

A masturbação consciente é a prática de se dar prazer prestando atenção ao momento presente e às sensações que você está sentindo. É diferente de uma sessão de masturbação que você pode fazer às pressas, no piloto automático, ou complementar com pornografia ou outras distrações.

A prática consiste em sintonizar-se com o seu corpo e prestar-lhe muita atenção. Em vez de se preocupar com o seu desempenho na cama ou encarar o sexo como um conjunto de ações mecânicas, a masturbação consciente permite-lhe descobrir o que dá prazer sem julgamentos.

A sexóloga holística Paula Fernanda comenta que a masturbação consciente é uma forma de autotoque feita com presença plena. “Gosto de chamar de meditação erótica, de autotoque amoroso. Em vez de buscar o clímax rapidamente ou repetir movimentos automáticos, muitas vezes aprendidos com a pornografia, a masturbação consciente propõe uma prática intencional, meditativa e sensorial.”

A profissional destaca que, por vezes, você pode se masturbar com o objetivo de atingir o orgasmo rapidamente, talvez com a ajuda de pornografia ética, brinquedos sexuais ou até mesmo um chuveiro. A masturbação consciente, por sua vez, incentiva o foco no momento presente e a atenção aos seus sentimentos para promover uma conexão mais forte consigo mesmo e com suas necessidades, tudo isso em um estado de relaxamento.

Benefícios da masturbação consciente:

Mais prazer;

Orgasmos mais intensos (caso ocorram);

Uma maior consciência do próprio corpo e do que lhe dá prazer e do que não dá;

Para aqueles que sofrem com culpa ou vergonha em relação à masturbação, uma diminuição desses sentimentos negativos;

Redução do estresse;

Dormir melhor.

“A maior parte das pessoas têm pouca consciência sobre os hábitos de masturbação, ficam presas em fantasias e padrões que limitam as possibilidades eróticas e de expansão do prazer”, acrescenta a profissional.

Outro ponto destacado pela especialista é a que a masturbação consciente incentiva e potencializa mais liberdade. “Com tantas distrações, conseguir direcionar a atenção para o prazer em seu próprio corpo é um ato revolucionário e libertário.”

Dicas para experimentar a masturbação consciente/meditativa:

Diminua o ritmo: dedique mais tempo do que o habitual para se deixar envolver pelas suas sensações;

Comece tocando em todo o corpo, depois passe para as zonas erógenas que não são genitais (ou seja, parte interna das coxas, seios) e, posteriormente, para os genitais;

Abandone a meta do orgasmo e concentre-se simplesmente em se entregar ao prazer;

Se você usa um brinquedo, talvez tente usar as mãos, e se usa as mãos, talvez tente usar um brinquedo. Novas sensações podem ajudar na concentração;

Mantenha uma atitude de curiosidade: o que lhe dá prazer e o que não dá? Simplesmente observar, sem julgar.

📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS

No Twitter, Facebook e Instagram.

Entre nos grupos WhatsApp e Telegram!

Venha participar do nosso canal de notícias no WhatsApp