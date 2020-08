Autônomo compra celular pela internet e recebe uma mandioca

FreePik Maioria das pessoas preocupadas com reabertura de escolas são mulheres





De acordo com a última Pesquisa Datafolha, publicada na última segunda-feira (17) pelo portal online da Folha de S.Paulo, 79% da população acredita que as escolas devem se manter fechadas. Outros 19% defendem o retorno das aulas presenciais .





Na pesquisa, 79% afirmaram ainda que, se reabertas, a retomada do calendário escolar presencial poderá agravar a pandemia . Segundo o estudo, as mulheres são mais relutantes quanto à reabertura de escolas do que os homens.

A nova pesquisa foi realizada nos dias 11 e 12 de agosto. Responderam ao levantamento 2.065 pessoas em todo Brasil que têm celular, de todas as regiões do País. Os resultados têm margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Resultados gerais

Quando perguntados sobre se a reabertura de escolas irá ou não agravar a situação da pandemia do novo coronavírus no Brasil, as respostas foram:

Vai agravar – 79%

Não vai agravar – 18%

Não sabe – 3%

Dos 79% preocupados, 59% afirmaram que vai agravar muito, enquanto os outros 20% disseram que vai agravar pouco.

Cerca de 80% das pessoas que responderam que a reabertura de escolas vai piorar a pandemia são mulheres. Outras 17% afirmaram que não vai agravar, e 3% não sabem. O índice entre os homens é de que 77% responderam que vai agravar; 19% que não vai agravar e 3% não sabem.

Quando perguntados se as escolas devem reabrir nos próximos dois meses, responderam:

Deveriam continuar fechadas – 79%

Deveriam ser reaberturas – 19%

Não sabem – 1%

Dos que responderam que as escolas devem permanecer fechadas:

Mulheres – 82%

Ganham até 5 salários mínimos – 80%

Donas de casa – 85%

Estão em isolamento total – 85%

Pretendem se vacinar – 81%

Não usam máscara – 82%

Reprovam a gestão de Jair Bolsonaro – 89%

Dos que responderam que a reabertura de escolas deve acontecer mesmo na pandemia: