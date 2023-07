Autonomia de gestante no parto passa em Justiça

A Comissão de Justiça acolheu nesta terça-feira (4) proposta que visa garantir a autonomia da gestante em escolher o tipo de parto e os direitos de ter acompanhante e doula. O Projeto de Lei (PL) 118/2023, de autoria do deputado Callegari (PL) foi aprovado com emendas apresentadas por Lucas Scaramussa (Podemos). Lucas Polese (PL) foi o relator da matéria.

O parlamentar Scaramussa sugeriu mudanças na matéria definindo como conceito de parto adequado “aquele constituído pelo respeito ao protagonismo da mulher e às práticas comprovadamente recomendadas baseadas em evidências científicas atualizadas”.

As emendas também definiram como violências obstétricas a negativa de cesária, a restrição à movimentação da gestante e a restrição à alimentação. Por último, o novo texto prevê a afixação de cartazes com o texto da norma em locais visíveis das unidades de saúde. As sugestões foram acolhidas pela relatoria e em seguida a proposta foi aprovada por unanimidade.

Além do projeto 118 o colegiado aprovou outros seis projetos de lei e mais 20 projetos de decreto legislativos que concedem título de Cidadão Espírito-Santense.

Fotos da reunião

A 27ª matéria discutida na reunião foi o PL 240/2019, de autoria do deputado Hudson Leal (Republicanos), que determina que a pessoa ferida em acidente de trânsito seja levada, pelos bombeiros ou pelo Samu, para hospital conveniado ao plano de saúde dela. A deputada Raquel Lessa (PP) relatou pela aprovação do item, mas a deputada Janete de Sá (PSB) pediu para discutir o assunto.

Entre as ressalvas de Janete está a alegação de que todos têm direito a atendimento no SUS e nem sempre o convênio apresenta hospital credenciado de qualidade. O deputado Mazinho dos Anjos (PSDB), presidente do colegiado, comentou a favor da proposta citando que alguns estados brasileiros já fazem tal transferência cobrando depois o custo aos convênios. Ao final do debate, Janete pediu vista para analisar a matéria até a próxima reunião.

Projetos de lei (PLs) aprovados:

PL 118/2023, de Callegari (PL), dispõe sobre a autonomia e os direitos da parturiente no período do parto até o período puerpério e dá outras providências.

PL 194/2023, de Mazinho dos Anjos, que institui o Dia Estadual da Conquista do Voto Feminino no Calendário Oficial do ES, a ser comemorado no dia 15 de Julho.

PL 385/2023, de Janete de Sá, que cria o Plano Estadual de Fomento à Produção de Cafés de Qualidade do Estado do Espírito Santo e dá outras diretrizes.

PL 552/2019, de Capitão Assumção, que veda a contratação de pessoas condenadas pela prática do crime de abuso Sexual e congêneres para desenvolver atividades profissionais nas instituições de ensino públicas e privadas.

PL 203/2021, de Raquel Lessa, que institui no âmbito dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário a instalação de sala de apoio à amamentação para as mães servidoras, empregadas terceirizadas e visitantes dos órgãos públicos.

PL 23/2023, de Janete de Sá, que cria a obrigação de instalação de placas informativas sobre o abandono de animais em rodovias estaduais e em concessão para o poder público estadual.

PL 328/2018, de Hudson Leal, que obriga as Organizações Sociais (OSS) com Contrato de Gestão celebrados com o Executivo Estadual a divulgar, em seus sites ou no Portal da Transparência do Governo do Estado do Espírito Santo, informações relativas à remuneração dos contratados, receitas e despesas e suas prestações de contas encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado.

Projetos de Decreto Legislativo (PDLs) aprovados concedendo Título de Cidadão Espírito-Santense:

PDL 13/2023, de Dary Pagung, Título a Hilton Rubens Filho.

PDL 14/2023, de Dary Pagung, Título a Joanes de Castro Pereira Boim.

PDL 21/2023, de Allan Ferreira, Título a Fábio Vieira De Souza.

PDL 22/2023, de Allan Ferreira, Título a Lucio Carlos Souza Amparo

PDL 23/2023, de Marcelo Santos, Título a Wilma Paulino Lourenço Ferreira.

PDL 24/2023, de Janete de Sá, Título a Bruno Faustino.

PDL 32/2023, de Mazinho dos Anjos, Título a Leonardo Augusto De Andrade Cezar dos Santos.

PDL 33/2023, de Mazinho dos Anjos, Título a Julio Cesar De Castilhos Oliveira Costa.

PDL 34/2023, de Mazinho dos Anjos, Título a Vinicius Araújo de Souza Dutra.

PDL 35/2023, de José Esmeraldo, Título a Gilson Arão Júlio Neto

PDL 11/2023, de Gandini, Título a Lidson Fausto da Silva

PDL 30/2023, de Capitão Assumção, Título a Gilvan Aguiar Costa

PDL 37/2023, de Mazinho dos Anjos, Título a José Alberto Ribeiro Simonetti Cabral.

PDL 09/2023, de Gandini, Título a Alexandre Tadeu da Costa.

PDL 10/2023, de Gandini, Título a Marcos Vinícius Petrucci da Silva.

PDL 40/2023, de Tyago Hoffmann, Título a Luiz Fernando Pesce Paz

PDL 42/2023, de Raquel Lessa, Título a Eder César Alves Toledo.

PDL 43/2023, de Raquel Lessa, Título a Alexandre Cadorini.

PDL 44/2023, de Capitão Assumção, Título a Wellington Callegari.

PDL 27/2022, de Lucas Scaramussa, Título a Tiago Cação Vinhas.

Fonte: POLÍTICA ES