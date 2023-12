Autocuidado: reserve um momento só seu para se cuidar no novo ano

Divulgação .





Muita gente já conhece ou pratica o autocuidado com o corpo. E muita gente vive na correria e reserva pouco tempo para esta prática que contribui bastante para a saúde física e mental.

Se você vive nessa loucura de trabalho, filhos, marido, você não está sozinha. #EsseMomentoÉMeu reforça a importância de reservar um tempo só para você se cuidar com dicas e práticas simples para quem vive ocupada.

E se você ainda precisa de um empurrãozinho, vamos esclarecer a importância deste conceito e te ajudar a priorizar o autocuidado neste novo ano.

Autocuidado: práticas para melhorar sua saúde

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declara que o autocuidado é a capacidade de cada pessoa, famílias e comunidades de promover a saúde, prevenir doença e manter o bem-estar.

A OMS estabeleceu sete pilares que definem o autocuidado:

✔ Uso racional de produtos e serviços de saúde;

✔ Conhecimento seguro de informações em saúde;

✔ Bem-estar mental e autoconhecimento;

✔ Prática de atividades físicas;

✔ Alimentação saudável;

✔ Consciência de atitudes de risco (como tabagismo e álcool em excesso);

✔ Boa higiene pessoal e do ambiente.

E se você está pensando em como vai arrumar tempo para cuidar de tudo isso, saiba que algumas medidas são muito positivas e simples de serem praticadas . Afinal, o autocuidado não tem regras prontas, é algo diferente para cada pessoa.

#EsseMomentoÉMeu: uma relação de felicidade e autocuidado

Além de estar diretamente associado ao bem-estar físico, o Autocuidado envolve mais do que a saúde do seu corpo. Cuidar do corpo impacta também na saúde mental, pois mexe diretamente com a autoestima e com a sensação de bem-estar. Ambos cuidados devem caminhar juntos. O bem-estar estético trata de valorizar a beleza de cada pessoa, para que se sinta bem consigo mesma . E isso tem o poder de transformar vidas!

Pensando nisso, o movimento Monange #EsseMomentoÉMeu inspira as mulheres a se conectarem com seu corpo e mente e ter um momento só para cuidar de si mesma. Não é apenas fazer exercício físico ou realizar seus exames, mas sim criar momentos de qualidade, um tempo só para você fazer algo que gosta.

Pode ser cuidar do seu corpo, fazer um banho demorado, um tratamento de hidratação; sair com as amigas, ouvir sua música preferida, passar tempo com a família ou passear com seu pet.

Mente sã, corpo são: dicas práticas para seu momento

Mesmo na rotina corrida que levamos, é importante reservar um momento só seu, no tempo que for possível.

Reserve um tempo só para você e diga si mesmo: #EsseMomentoÉMeu!

Dicas simples para você aplicar no dia a dia

Na correria do dia a dia, ter um tempinho para chamar de seu é essencial. Monange entende a importância do autocuidado e por isso te faz um convite: pare, respire e tire um momento para você.

Aprenda seis dicas simples para aplicar no dia a dia no processo de autocuidado:

Movimente-se!

A atividade física é uma ótima maneira de cuidar de si mesmo. Ela ajuda a reduzir o estresse, a ansiedade, a depressão, a melhorar a qualidade do sono, a aprendizagem, a força e a flexibilidade, a manter a pele bonita e a prevenir doenças crônicas.

Dica: Experimente diferentes atividades até encontrar uma que você goste. Pode ser uma caminhada, uma corrida, um treino na academia, uma aula de dança ou qualquer outra atividade que te dê prazer.

Cuide do sono

O sono é essencial para a saúde física e mental. Ele ajuda a repor energias, regular o metabolismo, diminuir o risco de doenças, reduzir o estresse, melhorar o humor e a concentração.

Dica: Durma pelo menos 7 horas por noite. Evite cafeína e álcool antes de dormir e crie uma rotina de sono relaxante.

Cuide da mente

Conversar sobre seus sentimentos e reservar um momento só seu são formas de cuidar da mente. Isso ajuda a prevenir problemas de saúde mental e até mesmo física.

Dica: Converse com um amigo, familiar ou terapeuta. Expresse seus sentimentos e pensamentos. Estabeleça um tempo para si dentro de sua rotina.

Cuide da saúde física

Realizar um check-up médico regularmente é importante para cuidar da saúde física. Isso ajuda a detectar doenças precocemente e a iniciar o tratamento adequado.

Dica: Faça um check-up médico pelo menos uma vez ao ano.

Cuide da sua pele

Uma rotina de hidratação é importante para a saúde da pele. Ela ajuda a manter a pele limpa, hidratada e protegida. A linha de produtos Monange tem sabonetes líquidos que fazem a limpeza e os hidrantes corporais para todo tipo de pele.

Dica: Lave o rosto duas vezes ao dia com um sabonete suave. Tire um momento só para você e use um hidratante facial adequado ao seu tipo de pele. Proteja a pele do sol com protetor solar diariamente.

CUIDE DE VOCÊ

Uma rotina de momentos próprios só seu é o mais importante para sua saúde mental. Cada mulher tem seu jeito e seu tempo, pode ser 1 hora por dia, 15 minutos ou o dia todo! O importante é adequar sua rotina e poder dizer #EsseMomentoÉMeu.

Dica: Reserve um tempo para fazer o que gosta: maratonar aquela série, sair para dançar, passar um tempo com as amigas e ter um momento só com você.

#EsseMomentoÉMeu!

Monange tem uma linha completa de cuidados essenciais para que cada um tenha seu momento, do seu jeito.

