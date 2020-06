Áustria lança projeto que transforma casa de Hitler em delegacia

O Primeiro Ministro canadense, Justin Tredeau, respondeu com um longo silêncio quando foi perguntado sobre o presidente dos EUA, Donald Trump.

As falas que geraram o silêncio de Trudeau foi que os governadores deveriam ser mais firmes e ‘dominar’ os manifestantes que estão nas ruas do país em protesto contra a morte de George Floyd e contra o racismo.

A pausa durou 21 segundos. Quando a pausa terminou, Trudeau optou por desviar a pergunta e não responde-lá diretamente.

“Estamos assistindo com horror e consternação o que está acontecendo nos Estados Unidos”, disse Trudeau. E completou que o momento é de “unir as pessoas”.

Veja o vídeo na sequência:

