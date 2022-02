Áustria: avalanche deixa um desaparecido e quatro mortos

Reprodução: commons Avalanche

Quatro pessoas morreram e uma está desaparecida após serem atingidas por uma avalanche nos alpes austríacos, no estado do Tirol, nesta sexta-feira (04). O acidente ocorreu próximo à fronteira com a Suíça, no distrito de Spiss.

Cerca de 30 avalanches foram registradas pela Agência de Notícias da Áustria nesta sexta-feira. Um dos aludes de neve atingiu cinco pessoas que praticavam esportes em uma pista de esqui, em Solden. Elas foram encontradas com vida e levadas ao hospital.

Autoridades da Áustria e da Suíça divulgaram um alerta nível 3 para avalanches, após fortes chuvas ao longo da semana.

Nos últimos anos, cerca de 20 pessoas foram mortas por avalanches na Áustria. As duas últimas temporadas de nevasca foram menos mortais por conta da pandemia de coronavírus, que reduziu o número de visitantes no local.