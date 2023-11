Austrália: mulher tem cabeça mordida por tubarão

Reprodução/9News TV A mulher foi hospitalizada em estado grave nesta tarde, após o incidente

Nesta sexta-feira (10), uma mulher de 32 anos foi hospitalizada às pressas após ser mordida na cabeça por um tubarão. O caso aconteceu em uma praia ao sul de Adelaide, na Austrália.

O pedido de ajuda foi emitido do cais de Port Noarlunga, aproximadamente às 13h no horário local. Ela estaria nadando com uma amiga, quando teria sido atacada pelo animal, segundo informou testemunhas.

A banhista foi levada ao Flinders Medical Center, com graves ferimentos no couro cabeludo e no rosto. A SA Ambulance — equipe de socorro local — descreveu inicialmente os ferimentos como “extremamente graves” e “com risco de morte”. No momento, a mulher está estável, segundo informou as autoridades locais.

À TV 9 News, a polícia enviou um comunicado que diz: “Com a ajuda de outros serviços de emergência, evacuamos a área enquanto era realizada uma busca para localizar o tubarão”.

A praia estava com diversas crianças que estavam aproveitando o dia de Sol. Segundo algumas delas, foi possível ver o tubarão agarrar a mulher pela cabeça.

Após o ataque, a Surf Life Saving South Australia começou a monitorar a área em busca do animal. Apenas neste ano, este é o quarto ataque de tubarão na costa sul da Austrália.

O primeiro suposto caso é o surfista de 55 anos, Todd Gendle. A suspeita é de que ele tenha sido atacado e morto por um tubarão. O corpo do atleta nunca foi encontrado, mas parte da prancha e roupa foram encontradas flutuando.

Em outubro, Pan Cook, de 64 anos, sobreviveu a mordida de um tubarão. A banhista nadava em Beachport quando foi atacada pelo animal. Foram necessários 200 pontos na coxa esquerda.

Outro caso ocorreu em maio, quando o professor Simon Bacanello foi morto enquanto surfava na costa oeste do estado, perto de Elliston. O corpo do acadêmico nunca foi encontrado.

Fonte: Internacional