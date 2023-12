Foto: Reprodução Aura nails: 28 ideias para se inspirar

Se você é ligada no mundo das decorações de unhas , provavelmente já ouviu falar dessa tendência; as aura nails! Nomeadas por lembrarem uma “aura mística”, esse estilo de nail art inspira as pessoas internet afora e se tornou um verdadeiro viral.

Quer aderir à trend das aura nails mas ainda não encontrou a inspiração perfeita? Calma, vamos te ajudar! Selecionamos inspirações que podem te ajudar a encontrar a ideia certeira para decorar as suas unhas com esse estilo de decoração de unhas.

28 inspirações de aura nails para você arrasar

Selecionamos algumas inspirações de unhas no estilo aura e que podem ajudar você a encontrar o modelo perfeito.

1. Essa nail art evoca uma aura de mistério e sedução.

2. É possível investir nas aura nails em todos os formatos de unhas.

3. A mescla do estilo aura nails com formas abstratas proporcionou um visual incrível.

4. O verde é uma das tonalidades mais usadas nessa nail art.

5. Uma boa escolha de cores é capaz de conceder visuais incríveis.

6. As aura nails combinadas com os detalhes metalizados proporcionam um visual incrível.

7. É possível investir tanto em cores escuras, quanto em cores claras para arrasar!

8. Os esmaltes com acabamento metalizado podem proporcionar um visual e tanto para as suas unhas.

9. Investir em cores quentes pode dar em uma nail art linda, assim como apostar em cores como preto e branco.

10. O vermelho e o lilás estão entre as tonalidades favoritas para nail art.

11. As aura nails multicoloridas podem proporcionar visuais incríveis!

12. O efeito das aura nails é único e garante um visual cheio de personalidade.

13. O azul é uma das cores mais bonitas e que pode proporcionar visuais lindos.

14. Rosa e roxo são cores que caem muito bem com o estilo de unha das nail arts aura.

