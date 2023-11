Aumento de crimes no noroeste é debatido em audiência

Barra de São Francisco foi sede de audiência pública da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado da Assembleia Legislativa (Ales). Os índices de homicídios e crimes contra o patrimônio no município e em cidades vizinhas foram destaques nas intervenções dos participantes.

O encontro foi realizado na noite de quinta-feira (16), na Câmara de Vereadores do município, envolvendo também moradores de Ecoporanga, Mantenópolis, Águia Branca e Água Doce do Norte, cidades da Região Noroeste.

O aumento geral de crimes na região não é acompanhado por Barra de São Francisco, de acordo com o secretário de Defesa Social e Trânsito do município, Valmer Francisco Simões. Ela ressaltou que o sucesso da segurança é resultado de ação conjunta das polícias, do Judiciário, da gestão municipal e da sociedade.

“Se a gente não abrir o olho e falar ‘nós vamos pra cima deles’, eles [os criminosos] vão vencer a gente. Não podemos dar munição ao crime. Você só tem segurança se você vir o policial na rua. Temos segurança se temos polícia na rua”, disse.

Homicídios

De maneira geral, diversos tipos de crimes foram abordados pelos participantes, com destaque para os homicídios acontecidos neste ano e nos anos anteriores na região. Segundo o subcomandante do 11º Batalhão da Polícia Militar, major Givanildo Viana Costa, o número de assassinatos aumentou no norte e noroeste do estado. Neste ano, os casos já somam 28. Ele disse que a média de homicídios na região está acima das outras do estado, fato que atribui hipoteticamente à herança cultural do Contestado (conflito de fronteira da primeira metade do século 20 entre Espírito Santo e Minas Gerais).

De acordo com o major, proporcionalmente à população, os municípios menores, como Água Doce (12 mil habitantes, 5 homicídios) e Mantenópolis (12.700 habitantes, 5 homicídios), estão em situação mais problemática do que Ecoporanga, com 8 mortes para 22 mil habitantes, e Barra de São Francisco, 42.400 habitantes e 10 homicídios. A exceção fica com Águia Branca (9.700 habitantes) que tem homicídio zero nos últimos anos.

O presidente da Comissão de Segurança da Ales, deputado Delegado Danilo Bahiense (PL), referiu-se à violência na zona rural como o “novo cangaço” e o major Costa sugeriu que fosse adotado o protocolo de combate que é adotado pelo Estado do Mato Grosso e que tem obtido bons resultados contra esse tipo de crime organizado.

Já o comandante da 1ª Companhia do 11º Batalhão da PM de Barra de São Francisco, capitão Eduardo Ribeiro e Morais, ponderou que, considerando a série histórica, apesar de os homicídios já superarem os de 2022, há uma diminuição significativa dos registros em Barra de São Francisco nos últimos anos.

Segundo o relato do comandante da 3ª Companhia da PM de Mantenópolis e Águia Branca, capitão Gilson de Paulo Santos, os homicídios aumentaram em relação ao ano anterior em Mantenópolis. Já Águia Branca é exemplo de segurança por não ter homicídios nos últimos anos.

Para o capitão Valter Rosa Júnior da 2ª Companhia do 11º Batalhão PM de Ecoporanga, os baixos índices de desenvolvimento da região é uma das causas dos altos índices de violência em relação às outras do estado. Ele destacou que também no trânsito o índice de violência é alto.

Segundo o capitão, a solução, além da melhoria dos salários, seria o aumento do efetivo e novas formas de atuação das polícias, poderes públicos e comunidade. Outro aspecto que o capitão ressaltou é a necessidade de mudança na atual legislação, que facilita a recuperação da população prisional.

Ciclo de debates

O deputado Delegado Danilo Bahiense (PL), reiterou que tem visitado os municípios capixabas “para conhecer as necessidades, fragilidades e anseios das comunidades” e debater as carências de servidores da segurança pública, pois só assim será possível para policiais e bombeiros prestarem o serviço que é esperado pela população.

Ilustrando a situação da corporação militar capixaba, Bahiense, informou que, segundo dados oficiais da Secretaria de Estado da Segurança e Justiça Social (Sesp), 295 militares foram afastados por problemas de saúde mental, de janeiro a junho deste ano. Para ele, isso é o resultado do excesso de trabalho como policial militar devido à falta de efetivos e em função dos baixos salários, que os obrigam a buscar outras fontes de renda, sobrecarregando ainda mais a responsabilidade desses profissionais.

A audiência pública em Barra de São Francisco para debater o tema “Segurança Pública: Direitos e Prioridades” foi a 12ª realizada pelo colegiado. Já foram realizados encontros em Pinheiros, Santa Teresa, Serra, Linhares, Aracruz, Iúna, Nova Venécia, Cachoeiro de Itapemirim, Vila Velha, Guaçuí e Colatina.

Também fizeram uso da palavra o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Barra de São Francisco, João Arlindo Pereira Raimundo; a secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Barra de São Francisco, Lislei Moreira Batista; o médico-legista aposentado Augusto César Monjardim; e o delegado regional do 14ª Região de Barra de São Francisco e da Delegacia de Águia Branca, Leonardo Forattini Dutra.

Fizeram parte da mesa, além dos que falaram, o segundo-tenente da 1ª Companhia do 11º Batalhão da PM Eliel Feliciano de Assis e o comandante Bombeiro Militar de Barra de São Francisco, primeiro-sargento Carlos Fernando de Paulo; o aspirante a oficial e comandante do Pelotão da Força Tática do 11º Batalhão da PM de Barra de São Francisco, Diego de Oliveira Freitas; e o delegado de Mantenópolis e delegado-adjunto da 14ª Região de Barrra de São Francisco, Daniel Nogueira Azevedo.

Fonte: POLÍTICA ES