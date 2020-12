Larissa Silva Aumenta o som! Conheça o samba de cada signo

No dia 2 de novembro é comemorado o Dia Nacional do Samba . Esse gênero encanta as pessoas há anos e é perfeito para levantar o astral. Saiba qual samba mais combina com cada signo e não esqueça de aumentar o som ! Aproveite este dia para dançar esses sambas que marcaram época.

Dia Nacional do Samba: conheça o samba de cada signo

Áries – Preciso me encontrar (Cartola)

A liberdade de Áries combina com os versos de Cartola. Viva intensamente, Áries, e aproveite cada dia com muito otimismo.

“Quero assistir ao sol nascer

Ver as águas dos rios correr

Ouvir os pássaros cantar

Eu quero nascer

Quero viver”.

Touro – Porta aberta (Luiz Ayrão)

Às vezes um amor chega de repente e muda tudo, principalmente em um coração descuidado como é o de Touro. Só o samba pode ajudar a colocar em ordem esses corações bagunçados.

“Pela porta aberta

De um coração descuidado

Entrou um amor em hora incerta

Que nunca deveria ter entrado

Chegou, tomou conta da casa

Fez o que bem quis e saiu”

Gêmeos – Desde que o samba é samba (Caetano Veloso)

Essa música é um exemplo de como a pessoa de Gêmeos coloca a tristeza para correr. Ao lado dela, a felicidade e o bom humor reinam.

“Solidão apavora

Tudo demorando em ser tão ruim

Mas alguma coisa acontece

No quando agora em mim

Cantando eu mando a tristeza embora”

Câncer – Deixa eu te amar (Agepê)

Só uma pessoa de Câncer sabe o que é viver intensamente uma paixão. A música de Agepê é uma poesia que traduz esse sentimento.

“Quero saciar a minha sede

No desejo da paixão que me alucina

Vou me embrenhar nessa mata só porque

Existe uma cascata que tem água cristalina”

Leão – Coisinha do Pai (Beth Carvalho)

Quem é desse signo pode usar a música de Beth Carvalho para exaltar a si mesmo. Então, Leão, aumente o som e cante se olhando no espelho! Mostre para si o quanto você se ama.

“Você vale ouro todo o meu tesouro

Tão formosa da cabeça aos pés

Vou lhe amando lhe adorando

Digo mais uma vez

Agradeço a Deus por que lhe fez”

Virgem – Ex amor (Martinho da Vila)

Não é sempre que um amor dá certo, mas isso não é o fim do mundo para a pessoa de Virgem. Ela transforma a experiência triste em aprendizado.

“Eu lamento, mas não deu…

Nos desgastamos

Transformando tudo em dor,

Mas mesmo assim

Eu acredito que valeu”

Libra – Mulheres (Martinho da Vila)

Esse signo é conhecido por ser indeciso, até na hora de escolher um amor. Por isso, pode namorar várias vezes até encontrar a pessoa certa.

“Procurei em todas as mulheres a felicidade

Mas eu não encontrei e fiquei na saudade

Foi começando bem mas tudo teve um fim

Você é o sol da minha vida a minha vontade

Você não é mentira você é verdade

É tudo que um dia eu sonhei pra mim.”

Escorpião – Tá escrito (Grupo Revelação)

A pessoa do signo de Escorpião tem fé que a sua estrela irá brilhar. Esse é o jeito transformador de Escorpião, que pode renascer nos momentos de aflição.

“Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé

Manda essa tristeza embora

Basta acreditar que um novo dia vai raiar

Sua hora vai chegar”

Sagitário – Não deixe o samba morrer (Alcione)

Esse signo nunca quer que a festa e, principalmente, a alegria acabem, por isso, essa música de Alcione expressa o jeito de ser de Sagitário.

“Não deixe o samba morrer

Não deixe o samba acabar

O morro foi feito de samba

De samba pra gente sambar”

Capricórnio – Moleque atrevido (Jorge Aragão)

Para se alcançar algo é preciso de esforço e dedicação. Capricórnio compreende isso e, por essa razão, respeita o trabalho das pessoas, bem como quer ser respeitado.

“Respeite a camisa que a gente suou

Respeite quem pode chegar onde a gente chegou

E quando pisar no terreiro

Procure primeiro saber quem eu sou

Respeite quem pode chegar onde a gente chegou”

Aquário – A amizade (Fundo de Quintal)

Pode ter uma fama de solitário, mas Aquário sabe como cultivar boas amizades. A verdade é que a amizade é um bem precioso para esse signo.

“A amizade

Nem mesmo a força do tempo irá destruir

Somos verdade

Nem mesmo este samba de amor pode nos resumir”

Peixes – Deixa a vida me levar (Zeca Pagodinho)

A pessoa de Peixes prefere curtir a vida em vez de esquentar a cabeça. Assim, ela a deixa que as coisas aconteçam naturalmente, sendo grato por tudo.

“A coisa não sai do jeito que eu quero

Também não me desespero

O negócio é deixar rolar

Aos trancos e barrancos, lá vou eu

E sou feliz e agradeço

Por tudo que Deus me deu”

