Aulas presenciais voltam a ser obrigatórias na Rede Estadual de Ensino a partir desta segunda-feira (26)

A partir desta segunda-feira (26), os alunos da Rede Estadual de Ensino voltam a ter a obrigatoriedade da presença nas aulas em escolas estaduais. Nesse mesmo contexto, o rodízio dos alunos foi alterado, passando de semanal para diário. A cada dia, haverá um grupo de alunos revezando com outro grupo que permanecerá nas atividades remotas, enquanto perdurar a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). Lembrando que, apesar dessas mudanças, o protocolo de biossegurança continua válido para toda a rede.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, lembrou que para as demais redes de Ensino no Estado, sejam públicas ou privada, o governador do Estado, Renato Casagrande, recomendou que seguissem a mesma orientação da Rede Estadual de Ensino. “Nessa decisão, estão excepcionalizados os estudantes que têm comorbidades, por exemplo. Já foi anunciado pelo secretário de Estado da Saúde há alguns dias que os estudantes acima de 12 anos serão vacinados, mas aqueles que não forem vacinados e aqueles que ainda não tiverem sido contemplados com a vacina, todos esses estarão excepcionalizados desta medida, enquanto perdurar a pandemia da Covid-19”, salientou.

As escolas da Rede Estadual estão preparadas para enfrentar a pandemia da Covid-19 desde o ano passado, quando retornaram as atividades presenciais em outubro. “Então, de lá para cá, o planejamento foi só aprimorado no sentindo de atender, cada vez mais, aos protocolos de biossegurança, estabelecidos ainda em meados do ano passado”, acrescentou o secretário Vitor de Angelo.

Lembrando que alunos com comorbidades, deficientes, lactantes ou gestantes fazem parte do grupo que pode manter o ensino remoto. Os pais e/ou responsáveis que optarem, portanto, por manter o ensino remoto, devem procurar a secretaria da escola.

Informação à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sedu

Mirela Marcarini / Geiza Ardiçon