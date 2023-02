Aulas presenciais do Qualificar ES começam nesta terça-feira (28)

Os candidatos classificados na 1ª oferta de 2023 dos cursos presenciais do Programa Qualificar ES, ofertado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), devem ficar atentos ao calendário, pois as aulas terão início a partir desta terça-feira (28).

A matrícula dos candidatos classificados será realizada nos três primeiros dias de aula de cada polo pelo professor que ministrará o curso, que é quando será entregue toda documentação e realizada a conferência dos dados, de acordo com a lista de classificados, conforme os editais.

O candidato que não comparecer nos três primeiros dias de aula poderá ser excluído automaticamente do curso, sendo substituído pelo suplente e, não havendo suplente, por vagas remanescentes. Os dias, horários e locais de realização das aulas, além das cargas horárias, variam de acordo com cada curso, devendo, portanto, serem consultados no edital de interesse.

No encerramento das atividades, as pessoas que concluírem cursos práticos dos eixos de Gastronomia, Beleza, Costura e Decoração de Festas recebem ainda um kit empreendedor com produtos para subsidiar a abertura de novos negócios pelos alunos na área de formação, visando a fomentar o empreendedorismo.

Fonte: Governo ES