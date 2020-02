Aulas nos sete municípios atingidos pelas chuvas começam nesta segunda (10)

O ano letivo para as escolas localizadas nos municípios atingidos pelas chuvas de janeiro teve início nesta segunda-feira (10). A Secretaria da Educação (Sedu) tomou a iniciativa visando a garantir que o ano letivo fosse iniciado sem prejuízo aos estudantes, famílias e profissionais da educação dos municípios de Alfredo Chaves, Iconha, Vargem Alta, Iúna, Conceição do Castelo, Castelo e Cachoeiro de Itapemirim, como na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Liceu Muniz Freire (foto). Nas demais cidades, o retorno das aulas ficou mantido conforme calendário e iniciou no último dia 4 de fevereiro.

“Em parceria com os seis municípios, optamos por adiar o início das aulas em uma semana, por questão de logística. O transporte oferecido aos alunos é compartilhado entre o Município e Estado e poderia ser prejudicado, caso as aulas retomassem no dia 4 de janeiro. Entendemos, em conjunto, ser mais prudente começarmos uma semana depois do previsto, garantindo o início das aulas, de fato”, afirmou o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo.

O secretário enfatizou ainda que a decisão foi tomada após contato com os secretários de Educação dos seis municípios e que a forma de reposição das aulas será avaliada no decorrer do mês de fevereiro.

